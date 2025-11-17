Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia – start în forță în Cupa României la ciclocros | Attila Malnasi, Miruna Măda și Radu Măda, clasări pe podium în debutul sezonului
Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia – start în forță în Cupa României la ciclocros | Attila Malnasi, Miruna Măda și Radu Măda au realizat clasări pe podium în debutul sezonului
Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia au reușit un start în forță în Cupa României la ciclocros, Attila Malnasi, Miruna Măda și Radu Măda clasându-se pe podium în acest start de sezon.
FOTO: Cicliștii Attila Malnasi, Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia), pe podium la prima etapă de ciclocros din Cupa României
Cei trei au avut evoluții remarcabile în două etape consecutive, la Lunca Timișului CX (Urseni, etapă care a inclus și o cursă internațională C2), respectiv la Arad CX Cup (etapa a treia a Cupei Naționale). Sunt noi performanțe ale reprezentanților clubului din Cetatea Marii Uniri, clasări care îi mențin pe uniriști în fruntea ierarhiilor pe categoriile respective.
*La Urseni, triplă victorie
La Lunca Timișului CX, echipa CSM Unirea a avut un parcurs excelent în competițiile pe categorii, rezultatele fiind următoarele: *Malnasi Attila – locul 1 la Elite în etapa de cupă; *Miruna Măda – locul 1 la Elite în etapa de cupă; *Radu Măda – locul 1 la juniori în etapa de cupă. În întrecerea internațională C2 de la Urseni Miruna Măda a încheiat pe locul 2 la Elite, fiind depășită doar de o sportivă din Belgia, iar Radu Măda a terminat pe locul 5 în cursa internațională de juniori. Josef Malnasi Attila a obținut o clasare foarte bună în plutonul fruntaș la Elite, confirmând forma lui bună, cu un excelent loc 4 la general, după o pană pe ultima parte a cursei
*La Arad, un moment de fair play exemplar
Ulterior la Arad, sportivii au concurat pe un traseu complet nou. Deși organizarea a fost bună, zona – folosită de localnici pentru picnic- a fost afectată de cioburi, ceea ce a provocat numeroase pene (șase sportivi au fost afectați). Printre ei s-a aflat și Radu Măda, aflat la doar 10 secunde în urma primului clasat în primele trei ture. Strategia de cursă decurgea perfect, era pregătit să recupereze diferența, însă pana a apărut chiar după punctul tehnc, obligându-l să alerge un tur întreg până la boxe. Un gest extraordinar de fair-play a venit din partea colegului său, Attila Malnasi, care i-a împrumutat bicicleta, deși urma imediat propria lui cursă. Incidentul i-a întrerupt lui Radu șirul de victorii început la Floresti, însă punctele strânse sunt importante pentru clasamentul final.
Prin punctele acumulate în aceste prime etape, sportivii CSM Unirea Alba Iulia conduc clasamentele generale ale Cupei Naționale la categoriile lor, semn al unui început de sezon solid, următoarea etapă fiind în 29 noiembrie, la Șelimbăr (Sibiu). Clasările excelente sunt rezultatul antrenamentelor asidue sustinute de Primaria Alba Iulia, Clubul Sportiv Municipal Alba Iulia și Asociatia Biciclim care asigură suportul logistic în deplasarile echipei, prin Mihai Ferlai și Marian Măda, mecanicii echipei. La cele două competitii a concurat și cadeta Denisa Maria Mărcuș (CSM Mediaș), sportiva din Geoamal, elevă la Liceul Teoretic Teiuș, obținând un loc 3 la Urseni și un loc 2 la Arad.
