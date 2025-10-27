FOTO: Școala de dans Chirilă Alba Iulia, în prim-planul concursului internațional Castle Dance Cup Deva
Reprezentanții Școlii de dans Chirilă Alba Iulia s-au regăsit în prim-planul concursului internațional Castle Dance Cup Deva
Școala de dans Chirilă din Alba Iulia s-a aflat în prim-planul concursului internațional Castle Dance Cup. Evenimentul dedicat dansului și artei mișcării s-a disputat la Deva, la centrul Cultural „Drăgan Muntean” și a reunit peste 20 de trupe din țară și străinătate care au prezentat momente coregrafice din stilurile balet, dans contemporan, hip-hop, urban street show, acrobatic dance show etc.
Citește și: FOTO: Școala de dans Chirilă Alba Iulia, performanțe extraordinare la MLTSZ European Championship, în Ungaria!
La debutul în sezonul competițional 2025/2026, clubul albaiulian a obținut, la Castle Dance Cup, 5 locuri întâi, 3 locuri 2, un loc 3 și un premiu special (de 200 euro) pentru noua coregrafie „Spiders” a formației Spirit Liber. La spectaculoasa întrecere s-au prezentat aproximativ 300 de momente coregrafice, pe parcursul a 12 ore.
„Cu trei din nouă coregrafii complet noi, puse la punct într-o lună și jumătate de pregătire (Spirit Liber – Spiders loc II, Apulum Dance – Greek Godesses, loc II și Barbu Iarina – solo contemporan, loc III) iar celelalte șase (Spirit Liber – Vikings loc I, Apulum Dance – Madness locul I, Andreica Maria – solo acro loc I, Ilieș Patricia solo acro loc II, Szackacs Antonia- solo contemporan loc I, Sunzuiana Lorena- solo allstyles locul I), reluate după o vacanță de două luni, școala noastră de dans modern a demonstrat că nu coboară ștacheta”, a afirmat Bianca Chirilă, instructorul sportivelor. Antrenoarea fetelor s-a aflat și în postura de jurat, aceasta menționând că „am onorat cât de obiectiv am putut, postura mea de jurat, în cele 6 ore reușind să apreciez aproximativ 80 de coregrafii”.
Pentru Școala de dans Chirilă Alba Iulia urmează competițiile de la Bistrita, “Movement Fest”, unde vor prezenta 11 coregrafii în concurs cu Apulum Dance și Spirit Liber, și „European Grand Prix” de la Buziaș, unde sunt înscrise 5 coregrafii cu echipa de gimnastică intermediari Gymnastic Queens.
