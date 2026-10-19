FOTO | Amenzi de peste 4.700 lei și zeci de mașini și persoane verificate la Sebeș: Acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere

Amenzi de peste 4.700 lei și zeci de mașini și persoane verificate la Sebeș: Acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au desfășurat la data de 18 octombrie 2026, în intervalul orar 11.00 – 21.00, o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare a evenimentelor rutiere.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 60 de verificări de persoane și peste 60 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 50 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 4.757 de lei.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate peste 20 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, rezultatele fiind negative.

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