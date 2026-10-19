Foto | Șahul, în prim-plan la Alba Iulia în weekend-ul 17-18 octombrie 2026: Care au fost câștigătorii competițiilor

Șahul, în prim-plan la Alba Iulia în weekend-ul 17-18 octombrie 2026: Care au fost câștigătorii competițiilor

Sâmbătă, 17 octombrie 2026, Hotel Transilvania a fost gazda competiției de șah rapid „Festivalul Mihail Breaz”. Competiția s-a desfășurat pe două secțiuni: jucători legitimați și jucători nelegitimați, reunind la start un total de 139 de participanți.

Concursul este organizat anual în memoria regretatului maestru albaiulian, care a fost peste trei decenii sufletul mişcării şahiste din judeţul Alba.

Evenimentul organizat de Asociația Academia de Șah Mihnea Costachi, a adus la Alba Iulia concurenți din multe orașe ale țării, dintre care mulți copiii și juniori pasionați de sportul minții.

Iată câștigătorii pentru secțiunea jucătorilor legitimați:

Open: 1. Pop Alexandru (Cluj Napoca); 2. Ovezdurdyyeva Jemal (Turkmenistan); 3. Țâmpea Radu (CSM Unirea Alba Iulia).

Feminin: 1. Pleșa Maria (Vâlcea); 2. Pițigoi Sabina-Andreea (București); 3. Ardelean Lorela-Daniela (Timișoara).

La categoria jucătorilor nelegitimați, clasamentul a fost următorul:

Open: 1. Mirea Rareș Andrei; 2. Gîrbovan Mihai; 3. Nicolaș Lucas.

Feminin: 1. Crișan Mădălina; 2. Vince Anastasia; 3. Potinteu Anastasia.

De asemenea, au mai fost acordate premii pe categorii de vârstă și premii speciale.

Competițiile șahiste au continuat duminică, 18 octombrie 2026, cu concursul de șah-dezlegări “WFCC Alba Carolina Solving Cup”. Organizat de Asociația Academia de Șah Mihnea Costachi în parteneriat cu Federația Mondială de Compoziție Șahistă, turneul a reunit la start 33 de participanți.

Câștigătorii au fost:

Open: 1. Crișan Vlaicu (Cluj Napica); 2.Uță Matei (Cluj Napoca); 3.Baratoși Daniel (Pitești).

Locul 1 Feminin: Ardelean, Lorela-Daniela (Timișoara).

Locul 1 juniori U23: Mihălcescu Alexandru (Cluj Napoca).

Locul 1 județul Alba: Burja-Udrea Răzvan-Andrei (CSM Unirea Alba Iulia).

După organizarea Campionatului Mondial de Șah-Dezlegări în 2025, anul viitor Alba Iulia va fi gazda Campionatului European, în perioada 28-30 mai 2027.

Foto credits: Coman Radu

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