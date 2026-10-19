Nicolae Stanciu, mesaj emoționat pentru fanii echipei Dalian Yingbo | Internaționalul din Alba, tot mai aproape de „U” Cluj!
Nicolae Stanciu, mesaj emoționat pentru fanii echipei Dalian Yingbo | Internaționalul din Alba, tot mai aproape de „U” Cluj!
Nicolae Stanciu (33 de ani), fotbalistul celor de la Dalian Yingbo, a publicat duminică seară un mesaj emoționant adresat suporterilor formației chineze, iar mesajul căpitanului naționalei poate fi interpretat și ca un semnal de despărțire
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Nicolae Stanciu este adualt de fanii formației din China, care i-au dedicat în acest sezon o coregragie senzațională, iar, recent, la revenirea din România, l-a întâmpinat la aeroport cu mesajul, în limba română, „A revenit Magicianul nostru!”
Stanciu are 12 reușite și 4 pase decisive pentru gruparea chineză clasată pe locul secund și calificată în finala FA Cup
Stanciu traversează un sezon foarte bun în China. Sâmbătă, mijlocașul român a marcat în victoria obținută de Dalian Yingbo pe teren propriu, împotriva celor de la Shenzhen Xinpengcheng, scor 3-1.
Cu două etape înainte de încheierea campionatului, Dalian ocupă locul secund, cu 46 de puncte, la șase lungimi în spatele liderului Chengdu Rongcheng.
Nicolae Stanciu, scrisoare emoționantă pentru fanii lui Dalian Yingbo: „Veți avea mereu dragostea și admirația mea”
*Stanciu: „Nu am mai văzut nicioată așa ceva!”
Duminică seară, Nicolae Stanciu a publicat pe rețelele de socializare un mesaj amplu, adresat suporterilor lui Dalian Yingbo.
„Tuturor suporterilor lui Dalian Yingbo și întregului oraș, Vă voi fi recunoscător pentru totdeauna pentru dragostea și susținerea pe care mi le-ați oferit în acest an. Nu am mai văzut niciodată așa ceva… Veți avea mereu dragostea și admirația mea.
Indiferent de ce se va întâmpla în următorul nostru meci sau în semifinala Cupei, vreau să știți că acest sezon a depășit deja cu mult așteptările pe care unii le aveau de la noi. Am parcurs un drum lung împreună și ar trebui să fim cu toții mândri de ceea ce am realizat până acum.
Dar nu ne-am încheiat încă treaba. Vom continua să luptăm pentru voi, să dăm tot ce avem mai bun pe teren și să reprezentăm acest club cu aceeași pasiune și implicare pe care le-am demonstrat pe tot parcursul sezonului.
Susținerea voastră înseamnă enorm pentru noi și sperăm să vă facem mândri, indiferent de ceea ce se va întâmpla de acum înainte. Vom continua să luptăm până la capăt, uniți, ca o singură echipă.
Vă mulțumim că ne-ați fost alături! Voi sunteți principalul motiv pentru care suntem atât de puternici!”, a scris Nicolae Stanciu pe Instagram.
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