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Bacalaureat 2026 | Rezultatele obținute de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Peste 60 de elevi au avut media peste 9

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

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Rezultatele obținute de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Peste 60 de elevi au avut media peste 9

Toți cei 143 de absolvenți ai Promoției 2026 de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au promovat examenul de Bacalaureat, obținând o rată de promovare de 100% și o medie generală de 8,84. 

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Rezultatele sunt completate de 60 de medii peste 9,00 și 13 note de 10 la probele de examen.

Cea mai mare medie a examenului, 9,93, a fost obținută de Claudiu Stanciu, iar cele 13 note de 10 au fost înregistrate la Matematică (11), Fizică (1) și Limba și literatura română (1).

Mesajul transmis de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Rezultatele examenului de Bacalaureat din acest an ne aduc o mare bucurie și un motiv deosebit de mândrie. Promoția 2026 confirmă încă o dată nivelul ridicat al pregătirii școlare. În spatele fiecărei reușite se află multă muncă, perseverență și dorința continuă de autodepășire.

Cei 143 de absolvenți ai Promoției 2026 au promovat examenul de Bacalaureat, obținând o medie generală de 8,84. Dintre aceștia, 60 de absolvenți au încheiat examenul cu medii peste 9,00.

Rezultatele deosebite sunt completate de cele 13 note de 10, obținute la disciplinele Matematică – 11 note de 10, Fizică și Limba și literatura română câte o notă de 10.

Cea mai mare medie a examenului din acest an este 9,93, performanță realizată de către absolventul Claudiu Stanciu.

Felicitări tuturor celor care au făcut posibilă această reușită: absolvenților, profesorilor, cadrelor militare și părinților! Performanța se obține prin muncă, disciplină și colaborare.

Dragi absolvenți, vă dorim mult succes la examenele care urmează!

Sursă FOTO: Facebook – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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