Curier Județean

15 iulie 2026 | Cod galben de furtuni în Alba în zona Munților Apuseni: Averse torențiale, vijelii și grindină, miercuri după-amiază

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Cod galben de furtuni în Alba în zona Munților Apuseni: Averse torențiale, vijelii și grindină, miercuri după-amiază

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de Cod Galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 și 21:00, care vizează și zona Munților Apuseni din județul Alba.

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Conform ANM, miercuri, 15 iulie 2026, în cea mai mare parte a zonei montane din România vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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