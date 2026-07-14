15 iulie 2026 | Cod galben de furtuni în Alba în zona Munților Apuseni: Averse torențiale, vijelii și grindină, miercuri după-amiază
Cod galben de furtuni în Alba în zona Munților Apuseni: Averse torențiale, vijelii și grindină, miercuri după-amiază
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de Cod Galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 și 21:00, care vizează și zona Munților Apuseni din județul Alba.
Conform ANM, miercuri, 15 iulie 2026, în cea mai mare parte a zonei montane din România vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm).
În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.
Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni
Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni Un cugirean de 40 de ani a fost reținut de polițiști după ce s-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin […]
31 iulie – 2 august 2026 | Zilele Medievale ale Bălgradului: Omagiu lui Iancu de Hunedoara, la Alba Iulia, în cadrul festivalului de artă medievală ajuns la a 11-a editție
Zilele Medievale ale Bălgradului: Omagiu lui Iancu de Hunedoara, la Alba Iulia, în cadrul festivalului de artă medievală ajuns la a 11-a editție În perioada 31 iulie – 2 august 2026, la Alba Iulia, Skepsis vă invită la Zilele Medievale ale Bălgradului – Festival de Artă Medievală, ediția a 11-a. Timp de trei zile, la […]
FOTO | Omagiu adus tânărului de 25 de ani din Bucerdea Grânoasă, care și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism: Lumânări aprinse în memoria sa, la locul accidentului
Omagiu adus tânărului de 25 de ani din Bucerdea Grânoasă, care și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism: Lumânări aprinse în memoria sa, la locul accidentului Un accident rutier mortal a avut loc pe data de 10 iulie 2026, la Bucerdea Grânoasă, atunci când un biciclist a fost lovit de un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul”
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul” Alegerile anticipate pot reprezenta o...
Bacalaureat 2026 | Pe ce loc a ajuns Alba la nivel național după publicarea rezultatelor finale
Bacalaureat 2026 | Pe ce loc a ajuns Alba la nivel național după publicarea rezultatelor finale Cluj rămâne lider la...
Știrea Zilei
A abordat o femeie pe centura municipiului Alba Iulia, pentru a întreține relații sexuale contra cost, apoi a violat-o și i-a furat geanta cu 300 de lei. Bărbat din Galda de Jos, reținut de polițiști
A abordat o femeie pe centura municipiului Alba Iulia, pentru a întreține relații sexuale contra cost, apoi a violat-o și...
UPDATE | Accident în Alba Iulia: Vârstnică, lovită de o mașină condusă de un șofer de 89 de ani. Traficul este îngreunat
Accident în Alba Iulia: Persoană lovită de o mașină pe strada Avram Iancu Un accident rutier s-a produs pe o...
Curier Județean
VIDEO | Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni
Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis...
31 iulie – 2 august 2026 | Zilele Medievale ale Bălgradului: Omagiu lui Iancu de Hunedoara, la Alba Iulia, în cadrul festivalului de artă medievală ajuns la a 11-a editție
Zilele Medievale ale Bălgradului: Omagiu lui Iancu de Hunedoara, la Alba Iulia, în cadrul festivalului de artă medievală ajuns la...
Politică Administrație
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...