Sport

Rafael Bodae (LPS Alba Iulia), la Campionatele Naționale de înot copii 11 ani

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Rafael Bodae (LPS Alba Iulia), la Campionatele Naționale de înot copii 11 ani de la Reșița

Rafael Bodae a fost singurul reprezentant al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia la Campionatul Național de înot, copii 11 ani.

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Întrecerea disputată în Bazinul Olimpic din Complexul Municipal de Sănătate și Sport „Ioan Schuster” din Reșița a avut la start 243 de sportvi (105 fete, 137 băieți), de la 59 de cluburi din țară. Antrenat de prof. Daniela Bob, înotătorul albaiulian a fost singurul care a realizat calificarea la etapa regională din această primăvară și a reușit performanțe de timp superioare concursurilor anterioare. Cea mai bună clasare a fost în proba de 50 metri spate, pe locul 11. Au mai fost locul 27 la 50 m fluture, locul 28 la 100 m spate, locul 45 la 50 m liber și locul 71 la 100 m liber. În luna iulie vor fi Campionatul Național de Cadeți (Oradea, 10-12 iunie) și Cupa României pentru juniori, tineret, seniori (Târgu Mureș, 17-19 iulie).

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