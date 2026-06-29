Rafael Bodae (LPS Alba Iulia), la Campionatele Naționale de înot copii 11 ani
Rafael Bodae (LPS Alba Iulia), la Campionatele Naționale de înot copii 11 ani de la Reșița
Rafael Bodae a fost singurul reprezentant al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia la Campionatul Național de înot, copii 11 ani.
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Întrecerea disputată în Bazinul Olimpic din Complexul Municipal de Sănătate și Sport „Ioan Schuster” din Reșița a avut la start 243 de sportvi (105 fete, 137 băieți), de la 59 de cluburi din țară. Antrenat de prof. Daniela Bob, înotătorul albaiulian a fost singurul care a realizat calificarea la etapa regională din această primăvară și a reușit performanțe de timp superioare concursurilor anterioare. Cea mai bună clasare a fost în proba de 50 metri spate, pe locul 11. Au mai fost locul 27 la 50 m fluture, locul 28 la 100 m spate, locul 45 la 50 m liber și locul 71 la 100 m liber. În luna iulie vor fi Campionatul Național de Cadeți (Oradea, 10-12 iunie) și Cupa României pentru juniori, tineret, seniori (Târgu Mureș, 17-19 iulie).
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