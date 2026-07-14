Curier Județean

FOTO | Omagiu adus tânărului de 25 de ani din Bucerdea Grânoasă, care și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism: Lumânări aprinse în memoria sa, la locul accidentului

Bogdan Ilea

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Omagiu adus tânărului de 25 de ani din Bucerdea Grânoasă, care și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism: Lumânări aprinse în memoria sa, la locul accidentului

Un accident rutier mortal a avut loc pe data de 10 iulie 2026, la Bucerdea Grânoasă, atunci când un biciclist a fost lovit de un autoturism. 

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Reamintim că, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe o bretea de acces din strada Ion Maiorescu înspre strada Morii, nefiind echipat corespunzător, respectiv cu elementele reflectorizante, bicicleta, de asemenea, nefiind dotată cu sistem de iluminare, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, pe strada Morii, și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

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În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 25 de ani, a suferit leziuni corporale grave, fiind preluat de un echipaj SMURD și transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba.

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Din nefericire, tânărul a murit ieri, 13 iulie 2026, la spital. În memoria sa, apropiații au aprins lumânări în locul unde a avut loc accidentul nefericit în care acesta și-a pierdut viața.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul rutier.

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