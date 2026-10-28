Sport

Emeric Szakacs, la 90 de ani, aniversare jubiliară! Nea Imi, o viață dedicată sportului

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Profesorul Emeric Szakacs, la 90 de ani, aniversare jubiliară! Nea Imi, o viață dedicată sportului

28 octombrie 2026 este o zi cu totul specială pentru profesorul Emeric Szakacs, acesta aniversând frumoasa vârstă de 90 de ani!

Petrecerea Divorțaților

Născut la Aiud, Emeric Szakacs a avut o prodigioasă și îndelungată carieră sportivă, la atletism și mai ales tenis, iar din 1968 și până în prezent a devenit o personalitate marcantă a sportului din Alba, activând decenii în șir în postura de președinte al CS Constructorul Alba Iulia. În „sportul alb” a cucerit zeci de titluri naționale, la simplu și dublu, dar și în competiții internaționale, mai ales la concursurile dedicate tensimenilor veterani.

Pasiunea incredibilă pentru sport l-a îndemnat mereu să meargă înainte, în ciuda vârste, iar anul acesta, în iunie, a devenit campion european, la simplu, la categoria +90 de ani, la Budapesta, rezultat care vorbește de la sine!

Din 1999 este membru activ al Federației Internaționale de Tenis ITF (la Londra), în 2015 a primit titlul de membru de onoare al Federației Române de Tenis, iar acum 2 ani pe cel de membru de onoare al Altius Tenis Club București, fiind și membru al Academiei Olimpice Române – filiala Alba, dar și a altor organizații adiacente sportului din județ.

În aceste momente speciale pentru „Nea Imi”, îi urăm, cu respect și considerație, „La mulți ani”, cu sănătate și liniște alături de cei dragi.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Blăjeanul Victor Oniga, dublă pentru România Under 17, la primul meci oficial, în calificările pentru CE

Dan HENEGAR

Publicat

acum 13 ore

în

27 octombrie 2026

De

Blăjeanul Victor Oniga a reușit dublă pentru România Under 17, la primul meci oficial, în calificările pentru CE, 4-0 cu Insulele Feroe Fotbalistul din Alba, legitimat la Csikszereda Miercurea Ciuc a realizat o dublă în prima repriză, în disputa din Cipru, la primul său meci oficial sub „tricolor” Citește și: Blăjeanul Victor Oniga, la Csikszereda Miercurea […]

Citește mai mult

Sport

Stanciu, Rațiu și Dragomir, în lotul României, pentru disputele cu Polonia și Bosnia, din Liga Națiunilor | Corbu, I. Stoica și R. Ilie, surprizele lui Hagi

Dan HENEGAR

Publicat

acum 17 ore

în

27 octombrie 2026

De

Stanciu, Rațiu și Dragomir, fotbaliștii din Alba, în lotul României, pentru disputele cu Polonia și Bosnia, din Liga Națiunilor | Corbu, I. Stoica și R. Ilie, surprizele lui Hagi Naționala României încheie partidele din grupa de Liga Națiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie. Astfel, sâmbătă, 14 noiembrie, pe  Arena Națională (București), este disputa cu Polonia, […]

Citește mai mult

Sport

​Miruna Măda și Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia), vicecampioni balcanici la Elite | Radu Măda, medalie de bronz

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de ore

în

27 octombrie 2026

De

​Miruna Măda și Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia), vicecampioni balcanici la Elite | Radu Măda, medalie de bronz Rezultate excelente reușite de reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia la Campionatul Balcanic și Cupa României de Ciclocros, desfășurate pe istoricul Domeniu Cantacuzino (Florești, Prahova).  ​ Trei dintre reprezentanții lotului național al României la Campionatul Balcanic au […]

Citește mai mult