Emeric Szakacs, la 90 de ani, aniversare jubiliară! Nea Imi, o viață dedicată sportului
Profesorul Emeric Szakacs, la 90 de ani, aniversare jubiliară! Nea Imi, o viață dedicată sportului
28 octombrie 2026 este o zi cu totul specială pentru profesorul Emeric Szakacs, acesta aniversând frumoasa vârstă de 90 de ani!
Născut la Aiud, Emeric Szakacs a avut o prodigioasă și îndelungată carieră sportivă, la atletism și mai ales tenis, iar din 1968 și până în prezent a devenit o personalitate marcantă a sportului din Alba, activând decenii în șir în postura de președinte al CS Constructorul Alba Iulia. În „sportul alb” a cucerit zeci de titluri naționale, la simplu și dublu, dar și în competiții internaționale, mai ales la concursurile dedicate tensimenilor veterani.
Pasiunea incredibilă pentru sport l-a îndemnat mereu să meargă înainte, în ciuda vârste, iar anul acesta, în iunie, a devenit campion european, la simplu, la categoria +90 de ani, la Budapesta, rezultat care vorbește de la sine!
Din 1999 este membru activ al Federației Internaționale de Tenis ITF (la Londra), în 2015 a primit titlul de membru de onoare al Federației Române de Tenis, iar acum 2 ani pe cel de membru de onoare al Altius Tenis Club București, fiind și membru al Academiei Olimpice Române – filiala Alba, dar și a altor organizații adiacente sportului din județ.
În aceste momente speciale pentru „Nea Imi”, îi urăm, cu respect și considerație, „La mulți ani”, cu sănătate și liniște alături de cei dragi.
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