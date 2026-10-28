Pensii în 2027 | Ministrul Finanțelor: „Ne dorim ca pensiile să fie indexate într-o formă prudentă, sustenabilă, compatibilă cu traiectoria noastră fiscal-bugetară în 2027”
Pensii în 2027 | Ministrul Finanțelor: „Ne dorim ca pensiile să fie indexate într-o formă prudentă, sustenabilă, compatibilă cu traiectoria noastră fiscal-bugetară în 2027”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, miercuri, 28 octombrie 2026, la Radio România Actualități, că intenția autorităților este de a indexa pensiile în 2027, după doi ani în care acestea au fost înghețate. Oficialul a precizat însă că, în acest moment, nu poate avansa un procent concret de majorare, măsura urmând să fie analizată în raport cu posibilitățile bugetare și cu obiectivele de consolidare fiscală.
Potrivit ministrului, o eventuală indexare ar trebui realizată într-o manieră prudentă și sustenabilă, astfel încât să fie compatibilă cu traiectoria fiscal-bugetară a României.
Citește și: Când intră pensiile pe card în noiembrie 2026: Când aduc poștașii banii
„Ne dorim ca acestea să fie indexate într-o formă prudentă, sustenabilă, compatibilă cu traiectoria noastră fiscal-bugetară în 2027”, a afirmat Alexandru Nazare.
Ministrul a subliniat că, deocamdată, nu poate fi indicat un procent al majorării, în condițiile în care deciziile privind cheltuielile bugetare trebuie corelate cu resursele disponibile și cu angajamentele fiscale ale statului.
Indexarea pensiilor, în funcție de spațiul bugetar
Declarațiile vin în contextul presiunilor asupra bugetului public și al eforturilor de reducere a deficitului bugetar. O eventuală creștere a pensiilor în 2027 va trebui analizată în funcție de veniturile bugetare, de cheltuielile statului și de obiectivele fiscale asumate.
Alexandru Nazare a precizat că intenția privind indexarea pensiilor a fost exprimată public încă din vara acestui an, în lunile iulie-august, și a reiterat-o în intervenția de la Radio România Actualități.
Deocamdată, declarația ministrului indică o intenție de indexare, nu o decizie finală privind cuantumul sau calendarul majorărilor. Procentul aplicat și forma concretă a măsurii urmează să fie clarificate ulterior, în funcție de cadrul bugetar pentru anul 2027.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Motorina s-ar putea scumpi cu 85 de bani pe litru de la 1 noiembrie 2026: Construcțiile, sub presiunea costurilor și a lipsei de predictibilitate
Motorina s-ar putea scumpi cu 85 de bani pe litru de la 1 noiembrie 2026: Construcțiile, sub presiunea costurilor și a lipsei de predictibilitate Sectorul construcțiilor din România riscă să intre în 2027 cu prețuri greu de anticipat, marje tot mai fragile și presiuni asupra lichidităților. Aproximativ 70% dintre fabricile consultate nu pot garanta o […]
O categorie de vehicule ar putea scăpa de plata rovinietei. Schimbările propuse
O categorie de vehicule ar putea scăpa de plata rovinietei. Schimbările propuse Vehiculele destinate exclusiv transportului stupilor ar putea fi exceptate de la plata rovinietei. Un proiect de lege depus în Parlament prevede eliminarea acestei taxe pentru apicultorii care practică stupăritul pastoral și își deplasează stupii în diferite zone, în funcție de perioadele de înflorire. […]
Modificări la programul „Noua casă”: Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra locuințe cu un avans de 5%, pentru credite de până la 140.000 de euro
Modificări la programul „Noua casă”: Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra locuințe cu un avans de 5%, pentru credite de până la 140.000 de euro Tinerii din România care nu au împlinit încă 35 de ani ar putea cumpăra o locuință prin programul „Noua casă” cu un avans minim de 5%, inclusiv pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii în 2027 | Ministrul Finanțelor: „Ne dorim ca pensiile să fie indexate într-o formă prudentă, sustenabilă, compatibilă cu traiectoria noastră fiscal-bugetară în 2027”
Pensii în 2027 | Ministrul Finanțelor: „Ne dorim ca pensiile să fie indexate într-o formă prudentă, sustenabilă, compatibilă cu traiectoria...
Motorina s-ar putea scumpi cu 85 de bani pe litru de la 1 noiembrie 2026: Construcțiile, sub presiunea costurilor și a lipsei de predictibilitate
Motorina s-ar putea scumpi cu 85 de bani pe litru de la 1 noiembrie 2026: Construcțiile, sub presiunea costurilor și...
Știrea Zilei
O firmă din Sibiu, singura ofertă depusă la licitația pentru concesionarea serviciilor de organizare a Târgului de Crăciun și a Târgului de Paște de la Alba Iulia
O firmă din Sibiu, singura ofertă depusă la licitația pentru concesionarea serviciilor de organizare a Târgului de Crăciun și a...
Video | Doi bărbați din Vaslui, reținuți pentru furt calificat în Alba: Au sustras motorină din utilaje parcate la Bucerdea Vinoasă
Doi bărbați din Vaslui, reținuți pentru furt calificat în Alba: Au sustras motorină din utilaje parcate la Bucerdea Vinoasă Marți,...
Curier Județean
4 noiembrie 2026 | Ziua Porților Deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Elevii vor afla informații utile privind procesul de selecție și admitere, oferta educațională, baza materială și didactică a instituției
Ziua Porților Deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Elevii vor afla informații utile privind procesul de selecție...
28 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
28 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
FOTO | Victor Negrescu, alături de oamenii care fac Alba mai bună. Trei ediții ale Galei „Omul potrivit la locul potrivit” și proiecte care leagă județul de Europa
Victor Negrescu, alături de oamenii care fac Alba mai bună. Trei ediții ale Galei „Omul potrivit la locul potrivit” și...
Foto | Rigolă nouă și patru podețe de acces pe o stradă dintr-o comună din Alba: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiect
Rigolă nouă și patru podețe de acces pe o stradă dintr-o comună din Alba: A fost solicitat aviz de mediu...
Opinii Comentarii
Foto: Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks
Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks, un spectacol senzațional...
MESAJE de SFANTUL Dumitru 2026: Felicitări, urări, SMS-uri pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfântul (Sf.) Dumitru 2026 • Felicitări, mesaje, SMS -uri, urări de „la mulţi ani” pe care le poți...