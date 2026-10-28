Pensii în 2027 | Ministrul Finanțelor: „Ne dorim ca pensiile să fie indexate într-o formă prudentă, sustenabilă, compatibilă cu traiectoria noastră fiscal-bugetară în 2027”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, miercuri, 28 octombrie 2026, la Radio România Actualități, că intenția autorităților este de a indexa pensiile în 2027, după doi ani în care acestea au fost înghețate. Oficialul a precizat însă că, în acest moment, nu poate avansa un procent concret de majorare, măsura urmând să fie analizată în raport cu posibilitățile bugetare și cu obiectivele de consolidare fiscală.

Potrivit ministrului, o eventuală indexare ar trebui realizată într-o manieră prudentă și sustenabilă, astfel încât să fie compatibilă cu traiectoria fiscal-bugetară a României.

„Ne dorim ca acestea să fie indexate într-o formă prudentă, sustenabilă, compatibilă cu traiectoria noastră fiscal-bugetară în 2027”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul a subliniat că, deocamdată, nu poate fi indicat un procent al majorării, în condițiile în care deciziile privind cheltuielile bugetare trebuie corelate cu resursele disponibile și cu angajamentele fiscale ale statului.

Indexarea pensiilor, în funcție de spațiul bugetar

Declarațiile vin în contextul presiunilor asupra bugetului public și al eforturilor de reducere a deficitului bugetar. O eventuală creștere a pensiilor în 2027 va trebui analizată în funcție de veniturile bugetare, de cheltuielile statului și de obiectivele fiscale asumate.

Alexandru Nazare a precizat că intenția privind indexarea pensiilor a fost exprimată public încă din vara acestui an, în lunile iulie-august, și a reiterat-o în intervenția de la Radio România Actualități.

Deocamdată, declarația ministrului indică o intenție de indexare, nu o decizie finală privind cuantumul sau calendarul majorărilor. Procentul aplicat și forma concretă a măsurii urmează să fie clarificate ulterior, în funcție de cadrul bugetar pentru anul 2027.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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