Foto | Rigolă nouă și patru podețe de acces pe o stradă dintr-o comună din Alba: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiect
Rigolă nouă și patru podețe de acces pe o stradă dintr-o comună din Alba: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiect
Primăria Bucerdea Grânoasă a depus la Direcția Județeană de Mediu Alba solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire rigolă și podețe pe strada Morii, din dreptul imobilului cu nr. 1 până în dreptul imobilului cu nr. 4″. Investiția este propusă în intravilanul comunei Bucerdea Grânoasă, satul Bucerdea Grânoasă, pe strada Morii, între numerele 1 și 4, județul Alba.
Scopul proiectului
Potrivit documentației, investiția urmărește restabilirea unei scurgeri controlate a apelor meteorice, limitarea băltirilor și a eroziunilor, protejarea structurii străzii și îmbunătățirea accesului la proprietățile riverane, în condiții de siguranță și confort.
În prezent, sistemul de scurgere de pe tronsonul analizat este alcătuit din sectoare de șanț din beton și un sector de șanț din pământ.
Pe sector au fost observate depuneri, aluviuni, vegetație spontană și degradări locale ale profilului șanțului și ale taluzurilor, iar accesele la proprietăți sunt realizate neuniform, unele fiind degradate sau insuficient corelate cu scurgerea longitudinală.
Ce prevede proiectul
Lucrările propuse sunt următoarele:
*realizarea unui șanț protejat din beton pe aproximativ 51 m, cu adâncimea de 75 cm, cu pereu din beton C30/37 de 10 cm grosime, așezat pe un strat de balast de 10 cm, în locul sectorului de șanț din pământ;
*decolmatarea și readucerea la starea funcțională a aproximativ 30 m de șanț existent din beton, prin îndepărtarea aluviunilor, vegetației și materialelor care obturează secțiunea;
*amenajarea a 4 accese la proprietăți, cu podețe din tuburi corugate cu diametrul nominal interior de 600 mm, prevăzute cu timpane din beton armat la capete și cu plăci din beton armat de minimum 15 cm grosime; accesele însumează circa 30 m lungime și aproximativ 161 m² suprafață;
*racordarea sistemului la camera de captare a unui podeț existent din aval, care se continuă printr-un șanț existent către emisar;
*refacerea carosabilului, a acostamentelor, a acceselor și a terenurilor afectate de execuție.
Suprafața de teren analizată este de aproximativ 1.120 m². Valoarea investiției este estimată la 150.000 lei fără TVA, iar durata de execuție a lucrărilor este de aproximativ 6 luni.
foto: situația actuală (cu rol ilustrativ)
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