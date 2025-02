FOTO | Regal de primăvară la Alba Mall: Flori, aranjamente, decorațiuni, mărțișoare și… promoții atractive

Regal de primăvară la Alba Mall: Flori, aranjamente, decorațiuni, mărțișoare și… promoții atractive

Alba Mall își întâmpină clienții la începutul primăverii 2025 cu flori, aranjamente, decorațiuni, mărțișoare și… promoții atractive!

„Toată iarna, la Alba Mall ai avut totul pe tavă.

Și-n PRIMĂvară, Alba Mall e tot PRIMA opțiune.

Totul decorat, totul înflorat, totul pregătit pentru sezonul cel mai așteptat. Un super-stand de flori și aranjamente cu designul și semnătura unice GARAGE FLOWERS dă culoare și idei. In plus față de locul știut, Garage Flowers te așteaptă și în Alba Mall, pe rotondă.

Plus un ocean de mărțișoare și cadouri inspirate, unicat.

Plus atmosferă. Plus prieteni. Plus promoții. Plus locație ultracentrală.

Primăvara asta ești pe mare plus, la Alba Mall”, au transmis reprezentanții centrului comercial din Alba Iulia.

