VIDEO | Cel mai nou magazin Sinsay se deschide în Alba Iulia, la Alba Mall: Cumpărături pentru toată familia la super prețuri

Unul dintre cele mai iubite magazine pentru cumpărături, Sinsay, își deschide porțile pe 30 ianuarie 2025 în incinta Alba Mall, din Alba Iulia.

„ALBA MALL PLUS SINSAY = FAAAASHIIIION, ALL THE WAY!

Din 30 ianuarie, cel mai nou magazin Sinsay te așteaptă acum în Alba Iulia, la Alba Mall.

Descoperă cele mai noi colecții pentru femei, bărbați, copii și casă în noul magazin Sinsay! Te așteptăm la cumpărături pentru întreaga familie! Sinsay- Super tendințe. Super Prețuri! SINSAY – Walk The Fashion Way!” au transmis reprezentanții Alba Mall.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI