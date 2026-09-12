Curier Județean

Bărbat din Cugir, reținut după ce a încălcat un ordin de protecție: S-a apropiat la mai puțin de 10 metri de un alt bărbat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

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Bărbat din Cugir, reținut după ce a încălcat un ordin de protecție: S-a apropiat la mai puțin de 10 metri de un alt bărbat

Un bărbat de 40 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști după ce ar fi încălcat un ordin de protecție emis de Judecătoria Alba Iulia, prin care îi era interzis să se apropie la mai puțin de 10 metri de un alt bărbat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 septembrie 2026, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

Aseară, în jurul orei 20.45, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 3 iunie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia, pentru o perioadă de 12 luni, prin care i s-a interzis să se apropie de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, la o distanță mai mică de 10 metri.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție, în vederea clarificării tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta.

Bărbatul a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

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