Foto | CSM Unirea Alba Iulia, un nou triumf în Cupa României la polo feminin: Dominație autoritară a echipei campioane la Focșani

CSM Unirea Alba Iulia, un nou triumf în Cupa României la polo feminin: Dominație autoritară a echipei campioane la Focșani

CSM Unirea Alba Iulia a câștigat din nou Cupa României la polo feminin.

Triumful s-a consemnat sâmbătă, 12 septembrie 2026, la Focșani.

În meciul decisiv uniristele au depăsit cu un categoric 19-8 formația Rapid București.

Anterior, formația albaiuliană, pregătită de Ovidiu Pocol, dispusese, de asemenea fără drept de apel, cu 20-7, de CSU Oradea.

CSM Unirea Alba Iulia și-a adjudecat și două distincții individuale din partea conducerii Federației Române de Polo.

Cecilia Diaz Mesa a fost desemnată cea mai bună jucătoare a turneului.

Mariia Jiganea Dvorzhetska a primit trofeul cuvenit celui mai bun portar al competiției.

CSM Unirea Alba Iulia, campioană en-titre a României, își trece astfel în palmares pentru a treia oară consecutiv Cupa României la polo feminin.

sursa foto: Federația Română de Polo

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