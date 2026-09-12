Foto | CSM Unirea Alba Iulia, un nou triumf în Cupa României la polo feminin: Dominație autoritară a echipei campioane la Focșani
CSM Unirea Alba Iulia, un nou triumf în Cupa României la polo feminin: Dominație autoritară a echipei campioane la Focșani
CSM Unirea Alba Iulia a câștigat din nou Cupa României la polo feminin.
Triumful s-a consemnat sâmbătă, 12 septembrie 2026, la Focșani.
În meciul decisiv uniristele au depăsit cu un categoric 19-8 formația Rapid București.
Anterior, formația albaiuliană, pregătită de Ovidiu Pocol, dispusese, de asemenea fără drept de apel, cu 20-7, de CSU Oradea.
CSM Unirea Alba Iulia și-a adjudecat și două distincții individuale din partea conducerii Federației Române de Polo.
Cecilia Diaz Mesa a fost desemnată cea mai bună jucătoare a turneului.
Mariia Jiganea Dvorzhetska a primit trofeul cuvenit celui mai bun portar al competiției.
CSM Unirea Alba Iulia, campioană en-titre a României, își trece astfel în palmares pentru a treia oară consecutiv Cupa României la polo feminin.
sursa foto: Federația Română de Polo
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Foto | Ionuț Zincă (CSM Unirea Alba Iulia), campion european la alergare montană, în proba extrem de solicitantă Vertical: Performanță obținută în competiția continentală de la Râșnov
Ionuț Zincă (CSM Unirea Alba Iulia), campion european la alergare montană, în proba extrem de solicitantă Vertical: Performanță obținută în competiția continentală de la Râșnov Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, a devenit campion european la Mountain Running, în proba Vertical, practic o urcare continuă de la baza Pârtiei Lupului până pe […]
SuperLiga AJF, etapa a treia: CSM Aiud a încurcat Industria Galda! La Ocna Mureș, primul eșec pentru ȘF Valea Frumoasei!
SuperLiga AJF, etapa a treia: CSM Aiud a încurcat Industria Galda de Jos! La Ocna Mureș, primul eșec pentru ȘF Valea Frumoasei! SuperLiga AJF, etapa a treia: CSM Aiud a încurcat Industria Galda! La Ocna Mureș, primul eșec pentru ȘF Valea Frumoasei, „Soda dragă” rămâne imbatabilă! Citește și: SuperLiga Alba: Industria Galda, Școala de Fotbal […]
Foto | Albaiulianul Dorin Fleșeriu, antrenament în forță pentru Ironman-ul din Italia: „Să înoți 1,9 km în Vidraru, să urci pe biclă Transfăgărășanul și apoi să alergi 21 km până la statuia lui Prometeu se cheamă TRANSFIER, la noi, la români”
Albaiulianul Dorin Fleșeriu, antrenament în forță pentru Ironman-ul din Italia: „Să înoți 1,9 km în Vidraru, să urci pe biclă Transfăgărășanul și apoi să alergi 21 km până la statuia lui Prometeu se cheamă TRANSFIER, la noi, la români” Albaiulianul Dorin Fleșeriu a făcut un antrenament în forță extrem de reușit pentru Ironman-ul din Italia. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Stadiul lucrărilor pe una din cele mai importante autostrăzi din România: 42 de km ar putea fi deschiși cu 3 luni înainte de termen
Stadiul lucrărilor pe una din cele mai importante autostrăzi din România: 42 de km ar putea fi deschiși cu 3...
12-13 septembrie 2026 | Alerte de vreme severă: Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale României. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
12-13 septembrie 2026 | Alerte de vreme severă: Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale României. Anunțul...
Știrea Zilei
Video | Percheziții în Apuseni într-un dosar de infracțiuni silvice. Șapte mandate, puse în executare de polițiștii din Alba
Percheziții în Apuseni într-un dosar de infracțiuni silvice. Șapte mandate, puse în executare de polițiștii din Alba În cursul zilei...
Foto | Reabilitarea fostului cinematograf Columna din Alba Iulia, gata… pe hârtie, în așteptarea șantierului: Investiție de 21 de milioane de lei blocată la ordinul de începere. Precizări ale administrației locale
Reabilitarea fostului cinematograf Columna din Alba Iulia, gata… pe hârtie, în așteptarea șantierului: Investiție de 21 de milioane de lei...
Curier Județean
Foto | Crucea Roșie Română Filiala Alba a montat două defibrilatoare externe în zonele centrale din Sebeș și Cugir
Crucea Roșie Română Filiala Alba a montat două defibrilatoare externe în zonele centrale din Sebeș și Cugir Crucea Roșie Română...
12 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești 11 septembrie 1867 marchează un moment...
Video | 25 de ani de la atacurile care au zguduit America și au schimbat istoria: Răni care nu se văd în fotografii
25 de ani de la atacurile care au zguduit America și au schimbat istoria: Răni care nu se văd în...