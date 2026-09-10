FOTO ȘTIREA TA | Fostul cinematograf Columna din Alba Iulia, abandonat și lăsat în paragină! „O nouă șansă de a intra în Cartea Recordurilor: cea mai mare toaletă publică din lume”
Fostul cinematograf Columna din Alba Iulia, abandonat și lăsat în paragină! „O nouă șansă de a intra în Cartea Recordurilor: cea mai mare toaletă publică din lume”
Clădirea în care a funcționat fostul cinematograf Columna a ajuns într-o stare greu de descris, fiind măcinată de degradare și paragină. Cu toate că administrația locală și-a anunțat intenția să transforme imobilul într-un centru multifuncțional de cartier, în prezent acesta funcționează drept „cea mai mare toaletă publică din lume”.
Recent, un bărbat a publicat o serie de fotografii, într-un grup destinat persoanelor din Alba Iulia, care surprind starea în care a ajuns clădirea fostului cinematograf Columna.
Acesta spune că orașul are o nouă șansă de a intra în Cartea Recordurilor, deoarece imobilul s-a transformat în „cea mai mare toaletă publică din lume” și ,,hotel pentru aurolaci și oameni ai străzii”, cu toate că se află chiar în apropierea Primăriei Alba Iulia.
Mesajul integral care însoțește pozele este următorul:
,,Alba Iulia are șanse să intre din nou în Cartea Recordurilor cu cea mai mare toaletă publică din lume. La mai puțin de 150 de metri de Primăria din Municipiul Alba Iulia, avem un viitor centru cultural, ce momentan este hotel pentru aurolaci și oameni ai străzii, respectiv toaletă publică și din când în când un loc inedit unde fumează adolescenții rebeli, băieți și fete, ai comunității noastre. Avem toate motivele să ne mândrim cu o budă imensă în centrul orașului nostru și sperăm să ajungem cu acest record și pe paginile revistelor companiilor aeriene din toată lumea.
Ps: noroc cu mâțele din parcarea din apropiere, că au mai rezolvat problema șobolanilor. Erau prea mari ca să se mai poată ocupa primăria de ei”.
Postarea a strâns zeci de reacții și comentarii din partea oamenilor din Alba Iulia care au dezbătut pe marginea subiectului.
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