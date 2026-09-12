Video | Scandal la Alba Iulia: Și-a sechestrat soția și a agresat-o sexual: Bărbat de 43 de ani din Alba Iulia, reținut de polițiști

Scandal la Alba Iulia: Și-a sechestrat soția și a agresat-o sexual: Bărbat de 43 de ani din Alba Iulia, reținut de polițiști

Un bărbat de 43 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce, în urma unui conflict cu soția sa, ar fi agresat-o fizic, ar fi ținut-o împotriva voinței sale în locuință și ar fi constrâns-o să întrețină acte de natură sexuală.

Conform IPJ Alba, la data de 11 septembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, lipsire de libertate în mod ilegal și agresiune sexuală.

Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 11 septembrie 2026, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, în timp ce se afla la domiciliul său, împreună cu soția sa, în vârstă de 34 de ani, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, s-ar fi agresat fizic reciproc, iar bărbatul ar fi ținut-o pe femeie, împotriva voinței sale, în locuință și, prin constrângere, ar fi săvârșit acte de natură sexuală asupra acesteia. Femeia a suferit leziuni corporale pentru a căror vindecare ar fi necesare 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie, lipsire de libertate în mod ilegal și agresiune sexuală, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele.

Încurajăm persoanele care se confruntă cu situații de violență în familie să solicite sprijin și să sesizeze de îndată autoritățile.

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