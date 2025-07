FOTO | Rareș Achiței, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la Concursul „Eroul de ieri și de azi”: Povestea de viață a străbunicului așternută în lucrarea „Eroul meu bucovinean”

Rareș Achiței, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la Concursul „Eroul de ieri și de azi”: Povestea de viață a străbunicului așternută în lucrarea „Eroul meu bucovinean”

Rareș Achiței, elev la Colegiul Militar din Alba Iulia, a câștigat premiul I la Concursul „Eroul de ieri și de azi”. Povestea de viață a străbunicului său a fost așternută în lucrarea „Eroul meu bucovinean”.

Onoare, curaj, demnitate și dragoste de țară sunt valorile pe care ni le-au insuflat bunicii și străbunicii noștri, modele de adevărată măreție a caracterului, ale căror lecții de viață au inspirat generații.

„Străbunicul meu rămâne, pentru mine, mai mult decât o amintire – este modelul care m-a inspirat să aleg drumul colegiului militar și să cred în valori precum onoarea, curajul și datoria”, mărturisește elev caporal Rareș Achiței, câștigător al

Premiului I la cea de-a XIX-a ediție a Concursului „Eroul de ieri și de azi”, organizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.

Înscris la secțiunea eseu, Rareș a așternut în rândurile lucrării intitulate „Eroul meu bucovinean”, povestea de viață a străbunicului Dumitru Grahoțchi. Sub coordonarea domnului profesor de istorie Dan Anca, memoria veteranului celui de-al Doilea Război Mondial, curajul și loialitatea față de țară și camarazi sunt păstrate vii.

„În fiecare familie există o poveste care merită spusă. A mea începe cu un străbunic care a trăit războiul în toată durerea și greutatea lui. Lucrarea mea a fost un omagiu adus acestui om simplu, dar cu suflet puternic. Am adunat povești transmise din vorbă în vorbă, am cercetat documente vechi și am privit cu emoție fotografii păstrate cu grijă în familie.

Așa am reușit să înțeleg mai bine ce a însemnat viața lui în război – frigul, teama, dorul, dar mai ales curajul. Profesorul meu, domnul Dan Anca, m-a sprijinit cu răbdare și implicare, iar datorită îndrumării sale am reușit să dau glas unei povești care merită să fie auzită.

Premiul I nu a fost doar o răsplată a efortului depus, ci și un semn că memoria străbunicului meu continuă să trăiască prin mine. El rămâne, pentru mine, mai mult decât o amintire – este modelul care m-a inspirat să aleg drumul colegiului militar și să cred în valori precum onoarea, curajul și datoria”, a mărturisit Rareș.

Felicitări pentru premiul obținut și pentru modul în care îți onorezi înaintașii, nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte!

