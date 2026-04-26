FOTO | Pui de papagal, care zburase până în vârful unui brad, la o înălțime de 20 de metri, salvat de pompieri: A revenit nevătămat în casa stăpânei sale

Pui de papagal, care zburase până în vârful unui brad, la o înălțime de 20 de metri, salvat de pompieri: A revenit nevătămat în casa stăpânei sale

Pompierii Detașamentului Turda au avut parte, duminică, 26 aprilie 2026 de o misiune inedită, care s-a încheiat însă cu bine.

În jurul orei 16.00, o femeie din municipiul Câmpia Turzii a solicitat ajutorul echipajelor de pompieri, după ce papagalul său a zburat din locuință, într-o clipă de neatenție.

Potrivit spuselor proprietarei, pasărea a ajuns pe vârful unui brad, iar din cauză că este pui se temea să zboare mai departe.

Astfel, la fața locului s-au deplasat pompierii cu o autoscară. Aceștia au urcat la aproximativ 20 de metri și au reușit să salveze papagalul.

Ulterior, puiul de papagal i-a fost înapoiat proprietarei, spre bucuria tuturor.

sursa: ISU Cluj

