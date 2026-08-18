Foto | Pui de barză salvat de pe acoperișul unei case: Intervenție specială a pompierilor din județul vecin

Pui de barză salvat de pe acoperișul unei case: Intervenție specială a pompierilor din județul vecin

O intervenție specială a pompierilor dintr-un județ învecinat cu Alba s-a consemnat recent.

Pompierii sibieni au intervenit în localitatea Vard pentru a salva de pe acoperișul unei case un pui de barză.

Anunțul a fost făcut de ISU Sibiu în prima parte a zilei de marți, 18 august 2026.

La fața locului s-a acționat cu o autoscară, pentru salvarea pasării, au precizat reprezentanții ISU Sibiu.

Puiul de barză a fost coborât în siguranță de pe acoperiș, iar ulterior a fost preluat de Asociația Prietenii Berzelor.

sursa foto: ISU Sibiu

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