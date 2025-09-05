FOTO | Pugiliștii de la Box Club „Nicolae Linca” Alba Iulia, clasări fruntașe la Cupa Sibiului 2025

Pugiliștii de la Box Club „Nicolae Linca” Alba Iulia, clasări fruntașe la Cupa Sibiului 2025

În perioada 30-31 august 2025 a avut loc Cupa Sibiului la box.

Box Club „Nicolae Linca” Alba Iulia a fost reprezentat în competiție de doi sportivi.

Alexandru Lungu Alexandru a ocupat locul 2 la categoria 57 kg juniori

La rândul său, Sergiu Geflea s-a clasat pe locul 2 la categoria 75 kg tineret locul 2.

Sportivii sunt pregătiți de antrenorul emerit Nicolae Paștiu.

La aceasta competiție au luat parte 20 de cluburi din țară și din Elveția, Germania, Moldova și Italia.

