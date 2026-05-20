Albaiulianul Gheorghe Grozav i-a a cinstit cu bere pe jucătorii de la Metaloglobus după ce Petrolul Ploiești s-a salvat de la retrogradare! Retrogradări pentru Nicolae Carnat și Alexandru Țîrlea, alți jucători din Alba

Albaiulianul Gheorghe Grozav, gest de fair-play: cinste cu bere pentru jucătorii de la Metaloglobus după ce Petrolul Ploiești s-a salvat de la retrogradare

Retrogradări pentru Nicolae Carnat și Alexandru Țîrlea, alți jucători din Alba

Gicu Grozav (35 ani), căpitanul Petrolului Ploiești, i-a cinstit cu câte o bere pe jucătorii lui Metaloglobus, după ce bucureștenii i-au salvat de la retrogradare pe „lupii galbeni”!

Fotbalistul ex-unirist este căpitanul Petrolului Ploiești și golgheterul formației prahovene în stagiunea curentă

Conform unui articol publicat de prosport.ro, Metaloglobus București a fost prima echipă retrogradată matematic din Superliga României încă de acum câteva etape. Însă, formația pregătită de Florin Bratu a avut evoluții destul de bune în finalul acestui campionat.

Formația din Pantelimon a remizat la Galați cu Oțelul, scor 2-2, și a făcut apoi tot 2-2 cu Hermannstadt la Clinceni. Însă, Metaloglobus a învins-o pe Farul Constanța la Ovidiu, în ultima etapă a play-out-ului, cu scorul de 1-0, și a trimis echipa pregătită de Flavius Stoican la baraj.

Însă, ProSport a aflat că jucătorii lui Florin Bratu au plecat extrem de dezamăgiți de la Ovidiu spre București, după ce au văzut că după finalul partidei cu Farul oficialii echipei lor nu le-au mai dat nici măcar tradiționala pizza de după meciuri. Ultima gustare a acestora fiind luată undeva în jurul orei 17:00.

Însă, în drum spre București, fotbaliștii de la Metaloglobus au avut parte de o surpriză. Deși Petrolul Ploiești a mâncat bătaie pe teren propriu cu scorul de 1-5, „lupii galbeni” s-au salvat de la retrogradare și chiar de la baraj datorită victoriei nesperate a lui Metaloglobus, scor 1-0 cu Farul.

ProSport a aflat că, după finalul ultimelor meciuri din play-out, Gicu Grozav l-a contactat pe Purece de la Metaloglobus și l-a rugat să le dea câte o bere tuturor băieților din autocar, urmând să îi trimită el pe card banii acestuia în cel mai scurt timp posibil.

În runda în care s-a decis soarta titlului, câștigat după 35 de ani de Universitatea Craiova, care a realizat și eventul, s-a consemnat în play-out și retrogradări pentru doi jucători din Alba, Nicolae Carnat (Unirea Slobozia) și Alexandru Țîrlea (Metaloglobus București). În schimb, Alba va avea, teoretic, alți reprezentanți pe prima scenă, prin promovarea după 34 de ani, a Corvinului Hunedoara, „corbii” numărându-i în efectiv pe Florin Ilie, Antonio Bradu și Szabolcs Kilyen.

Abrudeanul Ovidiu Bic (36 de întâlniri, 2596 minute, o reușită și o pasă de gol) a evoluat 62 de minute pentru „șepcile roșii” în „finala” din infernul de pe „Ion Oblemenco”, adjudecată net de olteni (5-0)!

La nulul dintre Dinamo și CFR Cluj, pe teren s-a regăsit timp de 86 de minute numai Andrei Cordea, principalul marcator al formației pregătite de Daniel Pancu (6 partide imbatabile, 12 puncte). Aiudeanul a strâns în actuala ediție, 31 de meciuri, 2065 minute, 13 reușite și 4 assist-uri.

A lipsit zlătneanul Andrei Mărginean (22 de partide, 1354 minute, două pase decisive), absent din motive medicale de 4 meciuri, sperându-se în recupararea sa până la barajul de Conference League.

Antrenorul aiudean Bogdan Andone a avut parte de un „thriller”, în confruntarea FC Argeș – Rapid 2-2. Nou-promovata (3 puncte în ultimele 7 reprezentații) i-a scos pe „vișinii” din Europa, după o partidă nebună (a revenit de la 0-2, a avut un gol anulat și a ratat un penalty în prelungiri, minutul 90+9, paradă Aioani)! Și Costel Gâlcă va părăsi gruparea din „Giulești”, cu un sezon ratat (două puncte în 9 întâlniri)!!! Bogdan Andone l-a refuzat pe Gigi Becali, pentru o revenire la FCSB după 7 ani, astfel că „roș-albaștrii” l-au instalat antrenor pe… Marius Baciu (decizie incredibilă, acesta a activat câteva luni la Unirea Alba Iulia, în Liga 2, în 2010).

Albaiulianul Gheorghe Grozav s-a salvat in extremis cu Petrolul Ploiești (1-5 acasă cu Oțelul Galați, „lupii galbeni” dar 3 puncte în 5 dispute), inclusiv de baraj, prin victoria de la Ovidiu a „lanternei roșii”! Pe „Ilie Oană” a fost delegat asistentul albaiulian Alexandru Vodă (prezent și la finala Cupei, la Sibiu, săptămâna trecută), iar în teren s-a regăsit toate minutele atacantul ex-unirist, care a purtat banderola de căpitan (38 de meciuri, 2867 minute, 7 goluri și 3 assist-uri în stagiunea curentă).

Răzvan Trif, jucătorul de bandă stânga din Jidvei (din 15 jocuri a lipsit o repriză, 1306 minute, o reușită), a fost integralist (al șaselea joc, toate minutele) pentru Csikszereda Miercurea Ciuc. O victorie internă pentru nou-promovată, 2-0 cu FC Botoșani, la finele căreia antrenorul Robert Ilyes a anunțat că pleacă.

Antrenorul Adrian Mihalcea (nu a stat pe bancă prima repriză în semn de protest) a terminat play-out-ul pe prima poziție cu UTA Arad după ce și-a retrogradat fosta formație! La Unirea Slobozia (avea 3 remize consecutive) a jucat în ultimele 16 minute Nicolae Carnat (7 partide, 173 de minute), fotbalistul din Mihalț. „Lanterna roșie” Metaloglobus, retrogradată matematic, a trimis Farul Constanța la baraj! Ultima clasată, neînvinsă de 4 întâlniri, a dat lovitura împotriva campioanei din 2022, ajunsă rușinos să se bată pentru supraviețuire.

Alexandru Țîrlea, apărătorul lateral dreapta din Petrești (11 dispute, 902 de minute), a jucat tot meciul la oaspeții. Farul Constanța are o serie dezastruoasă de 8 partide în care nu a câștigat (3 puncte acumulate de marinari), instalarea lui Flavius Stoican fiind o mare decepție (două puncte în 5 jocuri).

Sursa (info principal): prosport.ro

