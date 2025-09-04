Rămâi conectat

FOTO | Clasări pe podium pentru 3 sportivi de la CS Unirea Alba Iulia la Cupa Sibiului la box 2025

Clasări pe podium pentru 3 sportivi de la CS Unirea Alba Iulia la Cupa Sibiului la box 2025

Pugiliștii de la CS Unirea Alba Iulia au obținut rezultate remarcabile la o competiție desfășurată la Sibiu în perioada 30-31 august 2025. 

Este vorba de ediția 2025 a Cupei Sibiului la box.

Ioan Raoul Ordean s-a clasat pe locul 1 la categoria 52 kg juniori.

La rândul său, David Hada s-a clasat pe locul 2 la categoria 48 kg juniori. Același loc secund a fost ocupat, la categoria 80 kg seniori, de Alexandru Dorobanțu.

Sportivii sunt pregătiți de antrenorul emerit Nicolae Paștiu.

