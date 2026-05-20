Bărbat din Constanța, condamnat pentru FURT și lovire, REȚINUT de polițiștii din Alba și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta aproape 2 ani după gratii

Un bărbat din Constanța, condamnat pentru furt și lovire, a fost reținut de polițiștii din Alba și dus în Penitenciarul Aiud unde va sta aproape 2 ani.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 mai 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din orașul Ovidiu, județul Constanța, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 19 mai 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an și 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și lovirea sau alte violențe.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

