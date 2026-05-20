Bărbat din Noșlac, prins BĂUT la volanul unui tractor agricol care nu avea montate plăcuțele cu numărul de înregistrare. Este cercetat de oamenii legii

Bogdan Ilea

acum 2 ore

Un bărbat din Noșlac, de 66 de ani, a fost prins băut în timp ce conducea un tractor agricol. În urma verificării cu aparatul etilotest a reieșit valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mai mult decât atât, autovehiculul nu avea montate plăcuțele cu numărul de înregistrare.

Conform IPJ Alba, la data de 19 mai 2026, în jurul orei 20.00, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe raza localității Noșlac, un autovehicul de tip tractor agricol, care era condus de un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din localitatea Noșlac. De asemenea, autovehiculul nu avea montate plăcuțele cu numărul de înregistrare.

Din verificări a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce, iar în urma testării acestuia, cu aparatul etilotest, a reieșit valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis de conducere, conducere sub influența alcoolului și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

