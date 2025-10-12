FOTO | Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena, premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025: Ce distincție a primit

Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena, premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025

Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena a fost premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025.

În etapa de premiere desfășurată la Sibiu unul dintre premiile (ex aequo) ale secțiunii „Clădiri pentru turism și ospitalitate” a fost acordat proiectului Sală polivalentă de sport 2.000 de locuri în municipiul Blaj.

Autorii sunt arhitecții Vlad Sebastian Rusu, Andra Vlădoiu, Anda Gheorghe, Mădălina Doroftei și Maria Florian, din cadrul Biroului de Arhitectură Vlad Sebastian Rusu.

„Prin proiect, sala cu o capacitate de aproape 2.000 de locuri și-a propus să răspundă constrângerilor legate de un buget de investiție redus, cât și suprafeței limitate de teren avute la dispoziție. Prin urmare, soluția aleasă propune un volum compact, neutru, al cărui singur gest formal îl reprezintă intermedierea relației clădirii cu râul Târnava printr-un portic înalt, în spatele căruia este amenajat holul principal de primire, generos vitrat și dispus pe două niveluri.

Referința gestului de deschidere și intermediere către apă a noii clădiri publice evocă eleganța logiilor prin care Castelul Bethlen din Sânmiclăuș, aflat la câțiva kilometri distanță, se orientează către râu.

Profitând de direcția principală laterală de vizitare a clădirii și de nevoia de acces a publicului la un nivel intermediar în sală, pe latura lungă este amenajat un taluz cu pantă lină, ce devine gradenă naturală pentru terenul de sport în aer liber din vecinătate. Astfel, pe perioada verii, taluzul este folosit de către suporteri în timpul diverselor competiții sportive locale. Arhitectura răspunde cu claritate exigențelor de accesibilitate a diferitelor categorii de utilizatori, propunând o schemă funcțională cu sala de joc în mijloc, deservită perimetral de circulații și foaiere ce comunică între ele la nivelele supraterane. Clădirea se împarte în trei nivele, două supraterane și unul parțial îngropat, cel din urmă găzduind vestiarele și funcțiunile complementare ale sălii și programului de sport.

Faptul că fondurile pentru investiție au fost limitate a reprezentat o provocare pentru obținerea prioritară a unei clădiri flexibile și eficiente funcțional, în detrimentul unor gesturi arhitecturale inedite. Prin urmare, soluția urmărește cu abstinență alegerea unor sisteme constructive eficiente: elemente prefabricate de beton la nivelul gradenelor, structuri metalice simple ale acoperișului și închideri perimetrale din panouri termoizolante. Proiectul construiește astfel o imagine exterioară de o eleganță reținută, ce profită de ritmul unui trafor metalic a cărui umbră creează o dinamică vizuală a fațadelor. Ritmul consecvent al fațadei este întrerupt doar în dreptul holului principal orientat spre râu și prin vitraje de colț ce deservesc foaierele secundare și marchează accesele secundare. Printr-un gest invitațional asumat, spațiul evazat al porticului răspunde direcției principale de acces al publicului dinspre oraș.

Holul de primire a publicului profită de relația vizuală pe mai multe niveluri cu albia Târnavei și devine prin iluminatul nocturn o prezență identitară reflectată în oglinda râului. La interior, sala de joc beneficiază de toate dotările necesare desfășurării competițiilor naționale și europene pentru volei, baschet și handbal, alături de posibilitatea găzduirii și altor evenimente cu aglomerări de persoane. Prin amenajările reținute propuse – cromatica neutră a scaunelor, a griurilor calde ale tencuielilor și betonului aparent – atenția spectatorilor este orientată în primul rând către spectacolul competițional de pe suprafața de joc. Peste sala de joc, geometria terasei necirculabile realizată la cote diferite, permite amplasarea ascunsă a tuturor echipamentelor și dotărilor instalațiilor de ventilație mecanică. Văzută de la distanță, silueta clădirii profită de acest lucru exprimându-și volumetria cu claritate”, a explicat arhitectul Vlad Sebastian Rusu.

Sala polivalentă Alba Blaj Arena a fost inaugurată în 30 noiembrie 2023. Primul eveniment găzduit a fost Supercupa României la volei masculin și feminin.

sursa: igloo.ro

foto: Cosmin Dragomir

