FOTO | Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean și administrația din orașul salin

Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean și administrația din orașul salin

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 19 februarie 2026, a Consiliului Județean Alba se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT – Oraşul Ocna Mureş şi UAT – Judeţul Alba pentru implementarea în comun a Proiectului „Refacerea, amenajarea şi punerea în valoare a malului stâng al Râului Mureş în zona Bazei de tratament şi agrement Ocna Mureş, pe o suprafaţă de 5 ha şi construirea unui parc de relaxare şi agrement cu specific acvatic”, în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021-2027.

Valoarea totală a proiectului conform devizului general este de 108.830.711,73 RON, din care TVA: 18.768.184,34 RON.

Proiectul din orașul salin prevede construirea unei clădiri principale mixte (S+P+1E, cu o suprafața desfășurată de 6.700 mp), cu spații pentru agrement, administrative și de alimentație publică, care deservește zona de agrement exterioară, amenajarea a 3 bazine cu apă la interior, precum și a unei zone de jacuzzi și amenajarea unei zone spa la interior cu un bazin, saune, cameră cu sare și bazin de imersie.

În exterior este prevăzută amenajarea a 4 bazine cu apă, a unei zone cu tobogane acvatice, a unei zone de joacă pentru copii, construcția unei clădiri de bar, grupuri sanitare și a unei zone de dușuri care să deservească zona de agrement, precum și amenajarea unor zone pentru șezlonguri și baldachine pe platforma cu finisaj tip deck de lemn.

De asemenea, în incintă va fi amenajată și o parcare cu 403 locuri, din care 30 pentru persoane cu dizabilități.

Investiția se realizează în intravilanul orașului Ocna Mureș în zona de N- E, pe fosta platformă industriala UPSOM, pe strada Fabricii, nr. 11, pe un teren cu o suprafață de 50.000 mp, ce se află în proprietatea orașului Ocna Mureș.

Prin acest proiect se dorește realizarea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic prin adoptarea unor soluții moderne:

Clădirea principală – C1, S = 3562,90 mp, regim de înălțime S parțial + P + E partial, cu funcțiuni mixte (agreement + administrative + alimentație publică) tip monobloc, care deservește zona de agreement exterioară și cuprinde:

-Subsol S = 234,07 mp: casa scării și depozite

-Parter S = 3129,49 mp: casa scării, recepție, spații administrative, restaurant cu terasă exterioară, sală bazine (3 piscine interioare: o piscină de relaxare adulți cu apă dulce S = 225 mp; un bazin cu apă sărată S = 151 mp și o piscină pentru copii S = 54,60 mp, precum și o zonă de Jacuzzi), zone de recreere, vestiare, dușuri, grupuri sanitare.

