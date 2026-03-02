FOTO | Primăria unei comune de munte din Alba a „angajat” un funcționar virtual: Ce sarcini are „Lupșanu”

Primăria unei comune de munte din Alba a „angajat” un funcționar virtual

Primăria unei comune de munte din Alba, Lupșa, din Munții Apuseni, a prezentat, luni, 2 martie 2026, noul său funcționar virtual, „un angajat model”.

„Lumea se schimbă, tehnologia galopează, așa că ne-a venit o idee: ce-ar fi să punem „Inteligența Artificială” la treabă și prin ograda noastră?

Cu ajutorul AI-ului l-am creat pe Lupșanu, funcționarul virtual al Primăriei Lupșa. L-am antrenat să ne ajute în comunicarea online, astfel încât îl veți vedea în filmulețe scurte cu informații utile.

De ce l-am adus în echipa noastră?

* Pentru că e funcționarul model, care nu obosește niciodată; *Pentru că, deși e „digital”, are suflet de moț autentic; * Pentru că vrem ca informația să ajungă la dumneavoastră într-un mod inedit, clar și rapid.

Chiar dacă încercăm să ținem pasul cu tehnologia, NU RENUNȚĂM LA TRADIȚII. Vă asigurăm că nu înlocuim obiceiurile Țării Moților cu algoritmi și nici Hododârla cu coduri informatice. Lupșanu ne va ajuta ca informațiile administrative să ajungă mai ușor la dumneavoastră.

Nu este perfect, dar suntem siguri că îl veți îndrăgi la fel cum l-am îndrăgit și noi. Dacă îl veți vedea pe ecranele telefoanelor, să știți că îi de-al nostru, e Lupșanu!”, au transmis reprezentanții Primăriei Lupșa.

