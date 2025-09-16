VIDEO | Campionatul Național de Powerlifting 2025: Peste 240 de sportivi din întreaga țară concurează pentru a-și demonstra forța. Ovidiu Pănăzan: „O să avem rezultate deosebite la acest campionat”

Alba Iulia găzduiește în aceste zile Campionatul Național de Powerlifting, eveniment început ieri, 15 septembrie 2025, și care se desfășoară până astăzi.

Competiția a adus un număr record de participanți, peste 240 de sportivi, iar primele două zile sunt dedicate probei „echipat”, următoarele patru fiind pentru varianta clasică.

Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Naționale de Powerlifting și antrenor la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, a declarat într-un interviu pentru ziarulunirea.ro că se așteaptă la rezultate spectaculoase și chiar recorduri naționale:

„O să zic că se vor realiza rezultate deosebite și că vom face și de această dată, vom înregistra cel puțin câteva recorduri naționale. Cel puțin astăzi s-au înregistrat două recorduri naționale la proba de genuflexiuni.

Sportiva de la Clubul Unirii, Alexandra Cazacu, a ridicat 200 de kilograme, având o greutate corporală de doar 60 de kilograme. Și e încă junioară, dar a doborât recordul la seniori!”.

El a menționat de asemenea, și sprijinul primit din partea partenerilor competiției: „Vreau să-mi mulțumesc pentru sprijinul obținut, în special Agenției Naționale pentru Sport, dar în mod excepțional Universității 1 Decembrie și Clubului Sportiv Universitar din Alba Iulia, care au depus toate eforturile pentru buna organizare a competiției”.

Powerlifting, un sport al forței autentice

Ovidiu Pănăzan a explicat și ce presupune powerliftingul și cum se diferențiază acesta de haltere:

„Powerlifting este cel mai reprezentativ sport de forță. Calitatea motrică forță este evidențiată cel mai bine prin genoflexiuni, împins de la piept și îndreptări, pentru că sunt angrenate cele mai importante grupe musculare.

Halterele, pe care mulți le confundă cu powerliftingul, reprezintă mai mult o demonstrație acrobatică a forței. Acolo contează și mobilitatea, echilibrul și rezistența, nu doar forța musculară pură. Cel mai important sport de forță este powerlifting, clar!”.

Președintele Federației a mai remarcat și cât de familiar este powerliftingul pentru majoritatea oamenilor:

„Toți cei care au fost într-o sală de sport au făcut genoflexiuni sau îndreptări. Și dacă nu au fost, măcar la școală au făcut genoflexiuni. Este un sport pe care îl înțelege toată lumea și care evidențiază adevărata forță”.

Alba Iulia, centru al turismului sportiv

Desfășurarea campionatului în Alba Iulia aduce beneficii și orașului gazdă.

„Am adus aici sportivi și antrenori din toată țara – 240 de sportivi plus cel puțin 100 de antrenori, reprezentanți de cluburi… adică în total peste 350 de persoane care stau aici o săptămână întreagă.

Și ei, bineînțeles, cheltuie bani în Alba Iulia. Orașul are de câștigat prin acest tip de turism sportiv.

Este ceva ce nu ar trebui neglijat de autoritățile locale. În alte țări, turismul sportiv este valorificat, iar noi ar trebui să facem la fel, pentru că e în interesul comunității să valorificăm astfel de activități”, a explicat Ovidiu Pănăzan.

El a precizat și durata competiției: „De luni până sâmbătă, avem un campionat național complet. Eu nu prea înțeleg cum alții reușesc să organizeze campionate mondiale în doar două zile, pentru că noi avem nevoie de minim șase zile de concurs plus alte zile de organizare”.

„Sunt președintele Federației Române de Powerlifting și antrenor la Clubul Sportiv Unirii Alba Iulia și Universitatea 1 Decembrie. Suntem mândri să organizăm aici Campionatul Național și să aducem atenția asupra powerliftingului, sportul adevărat al forței” – a încheiat Ovidiu Pănăzan.

