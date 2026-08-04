Sport

Atletele Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) și Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj), la competițiile majore ale anului, Mondiale și Europene

Dan HENEGAR

Publicat

acum 43 de minute

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Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) și Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj), la competițiile majore ale anului, Mondiale și Europene!

Săptămână fierbinte, la figurat, pentru atletele Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) și Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), care au parte de provocările majore ale anului!

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Cele două sportive, pregătite de antrenoarea Cristina Man, vor concura la cele mai importante competiții atletice din 2026.

Lenuța Constantin va fi prezentă la Campionatele Mondiale Under 20 de la Oregon (SUA), 5-9 august, în proba de 1500 metri, delegația tricoloră fiind condusă de blăjeanca Cristina Man.

Mihaela Blaga va concura, la 3000 metri obstacole, la Campionatele Europeen de seniori, de la Birmingham, 10-16 august, ambele având de trecut prin calificări pentru a accede în finalele respective.

În SUA, Lenuța Constantin are calificările în 6 august, iar finala este prevăzută în 9 august. În Marea Britanie, pentru Mihaela Blaga calificările sunt luni, 10 august, iar finala, joi, 13 august.

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