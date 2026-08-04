Vremea în România de Sfânta Maria 2026: Prognoza meteo pe regiuni actualizată. Meteorologii anunță anomalii termice și furtuni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru perioada 3-16 august, care arată că începutul intervalului va fi marcat de temperaturi caniculare, urmate de o răcire treptată a vremii și de accentuarea instabilității atmosferice în mai multe zone ale țării.

Potrivit meteorologilor, canicula se va intensifica în următoarele zile, iar vremea va deveni deosebit de caldă în aproape toată țara. În mijlocul primei săptămâni, temperaturile maxime pot ajunge la 39-41 de grade Celsius în vestul României, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Cum va fi vremea de Sfânta Maria 2026, la jumătatea lunii august

Pentru perioada din jurul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului (Sfânta Maria), 15 august, prognoza pe termen mediu indică temperaturi mai apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului, după episodul de caniculă de la începutul lunii.

În majoritatea regiunilor, temperaturile maxime sunt estimate să se situeze în jurul valorilor de 27-34 de grade Celsius, însă meteorologii avertizează că pot exista intervale cu instabilitate atmosferică, averse și descărcări electrice.

Prognoza meteo pe regiuni

Banat

Până pe 6 august, vremea se va încălzi accentuat, iar regiunea va fi afectată de caniculă și disconfort termic ridicat. Temperatura maximă medie va crește de la aproximativ 37 de grade până la aproape 39 de grade Celsius.

Ulterior, temperaturile vor scădea treptat, ajungând în jurul valorii de 31-32 de grade pe 9 august. În a doua săptămână, maximele se vor situa între 30 și 34 de grade.

Nopțile vor fi calde, cu minime între 18 și 21 de grade în prima parte a intervalului, iar după aceea între 15 și 18 grade. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă aproape zilnic după 6 august.

Crișana

Regiunea va traversa o perioadă de caniculă până la mijlocul primei săptămâni, cu temperaturi maxime medii de 39-40 de grade.

După această perioadă, valorile termice vor scădea, iar spre finalul primei săptămâni maximele nu vor mai depăși aproximativ 32 de grade. În a doua săptămână, temperaturile se vor menține între 30 și 34 de grade.

Minimele vor fi între 18 și 22 de grade la început, apoi vor coborî spre 14-18 grade. Sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică după 6 august.

Transilvania

Vremea va deveni foarte caldă până pe 7 august, cu temperaturi maxime medii de 34-36 de grade și disconfort termic accentuat.

Ulterior, maximele vor scădea spre 28-29 de grade, iar în a doua parte a intervalului vor varia între 27 și 31 de grade.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 și 18 grade în prima săptămână și între 12 și 15 grade ulterior. Fenomenele de instabilitate vor apărea aproape zilnic după 6 august.

Maramureș

Temperaturile maxime vor crește până la 37-38 de grade pe 6 august, când va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

După această dată, vremea se va răcori, iar maximele vor coborî spre 28 de grade. În a doua săptămână, valorile medii vor fi între 28 și 32 de grade.

Minimele vor scădea de la 17-19 grade la început spre 13-16 grade. Instabilitatea atmosferică va fi frecventă după 6 august.

Moldova

Până pe 7 august, vremea va fi caniculară, cu maxime medii de 34-36 de grade și minime între 17 și 20 de grade.

În zilele de 8 și 9 august temperaturile vor scădea cu până la 6-7 grade, iar în a doua săptămână maximele vor fi între 27 și 32 de grade.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică aproape zilnic după 5 august.

Dobrogea

Prima săptămână va aduce temperaturi ridicate, nopți tropicale și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor ajunge la 32-35 de grade, iar minimele pot urca până la 22 de grade.

În a doua săptămână, temperaturile vor scădea, cu maxime între 29 și 32 de grade și minime în jurul valorii de 18 grade.

Până pe 6 august sunt posibile averse slabe izolate, iar ulterior crește probabilitatea unor ploi mai frecvente.

Muntenia

Până la finalul primei săptămâni, canicula se va extinde, iar nopțile vor deveni tropicale în mare parte din regiune.

Temperaturile maxime medii vor ajunge la 35-37 de grade, iar minimele la 17-20 de grade.

Ulterior, maximele nu vor mai depăși în general 34 de grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 18 grade. Probabilitatea de averse crește după 6 august.

Oltenia

În prima parte a intervalului, vremea va fi caniculară, cu temperaturi maxime medii de 35-37 de grade și nopți tropicale.

În a doua parte a perioadei, temperaturile vor scădea, iar maximele vor varia între 30 și 34 de grade, cu minime între 15 și 18 grade.

Fenomenele de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape zilnic după 6 august.

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