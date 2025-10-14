FOTO | Povestea lui Life, o cățelușă gestantă, lovită de mașină și lăsată să zacă în mijlocul drumului: A fost operată și are nevoie de sprijin financiar pentru fizioterapie pentru a merge din nou

Povestea lui Life, o cățelușă gestantă, lovită de mașină și lăsată să zacă în mijlocul drumului: A fost operată și are nevoie de sprijin financiar pentru fizioterapie pentru a merge din nou

Life a fost găsită de o tânără din Cugir, în data de 14 septembrie 2025, pe drumul dinspre orașul Cugir spre Orăștie, în mijlocului carosabilului. Cățelușa gestantă a fost dusă de urgență la o clinică veterinară, a fost operată și timp de 2 săptămâni s-a recuperat acasă la cea care a salvat-o.

Life are acum nevoie de ajutor financiar pentru fizioterapie, pentru a putea merge din nou, dar și pentru cezariană, rănile suferite în urma accidentului făcând imposibilă nașterea naturală. Tânăra care a salvat-o și familia ei nu își pot permite costurile pentru tratamentul patrupedului și cer ajutorul oamenilor cu suflet mare care vor să contribuie la șansa ca animalul să ducă o viață normală.

Cățelușa va rămâne definitiv în familie tinerei care a salvat-o, iar cei 5 pui ai săi, care urmează să vină pe lume în următoarele 2 săptămâni și care în ciuda accidentului și intervențiilor pe care le-a suferit mama lor, se dezvoltă normal, vor fi dați în adopție unor persoane responsabile.

Donații se pot face în contul deschis pe numele Braun Olimpia Maria, cu specificația ,,Donație cățelușa Life”:

RO66 RNCB 0009 1779 4591 0001

,,În data de 14 septembrie, dinspre orașul Cugir spre Orăștie, am găsit în mijlocului carosabilului un cățel lovit de mașină. L-am dus repede la o clinică veterinară din Deva. Radiografiile arătau bazin rupt, coloana fracturată și traumatism cranian. Mi s-au comunicat prețurile precum și varianta de a o eutanasia.

De la Deva a fost dusă la Cluj, de la Cluj iar la Deva, de la Deva iarăși la Cluj, în decurs de o săptămână, în care primea și morfină.

La Cluj a fost operată, iar înainte de operație mi s-a comunicat că sunt 40% șanse să rămână paralizată, dar și cu incontinență urinară și a defecației. Am mers mai departe, cu acest risc.

Life, căreia la început i-am pus numele Hope, a reușit! Nu a rămas paralizată! După operație, a stat 2 săptămâni la mine și din 11 octombrie este iarăși în Cluj, la fizioterapie.

Ieri am aflat că este și gestantă, are 5 pui. Se pare că în momentul în care am găsit-o era deja, dar nu se vedea pe radiografii, sarcina fiind prea puțin dezvoltată în acel moment.

Costurile fizioterapiei sunt de 2400 lei pentru 2 săptămâni și urmează și costurile cezarienei. Toate costurile de dinainte, de circa 8.000 lei, le-am achitat cu ajutorul unei asociații din Germania și cu ajutorul donațiilor de la oameni.

Vă mulțumesc pentru ajutor, că nu ați rămas indiferenți și vă rog și de data aceasta să mă ajutați să îi dau o șansă în continuare”, a transmis salvatoarea lui Life.

