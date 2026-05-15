Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a plecat în străinătate fără să anunțe Poliția, deși era monitorizat în Registrul infractorilor sexuali

Judecătoria Alba Iulia a condamnat la o amendă penală de 2.400 de lei un bărbat de 42 de ani care nu a respectat obligațiile impuse persoanelor înscrise în Registrul național automatizat privind autorii infracțiunilor sexuale.

Decizia a fost pronunțată vineri, 15 mai 2026, după ce instanța a constatat că inculpatul a părăsit țara fără să informeze autoritățile și a lipsit de la prezentările obligatorii la Poliție.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, bărbatul era înscris din anul 2021 în registrul prevăzut de Legea nr. 118/2019 și avea obligația de a se prezenta periodic la postul de poliție din localitatea de domiciliu, precum și de a anunța în prealabil orice deplasare mai lungă de 15 zile. Ancheta a arătat că acesta nu s-a prezentat la termenele stabilite pentru 3 august și 4 octombrie 2022, iar în urma unei verificări efectuate la domiciliu, polițiștii au constatat că era plecat de mai bine de două săptămâni în străinătate, fără să fi informat autoritățile despre destinație, durata deplasării sau scopul acesteia.

În fața anchetatorilor și ulterior în instanță, inculpatul a recunoscut faptele și a explicat că plecase în străinătate pentru muncă sezonieră în agricultură, susținând că încerca să își întrețină familia. Procesul s-a desfășurat în procedură simplificată, după ce acesta a admis integral acuzațiile formulate de procurori.

Judecătorul a reținut că bărbatul cunoștea obligațiile care îi reveneau, acestea fiindu-i comunicate oficial încă din martie 2022, când semnase procesul-verbal prin care lua la cunoștință condițiile supravegherii. Instanța a apreciat că fapta a creat o stare de pericol prin imposibilitatea monitorizării unei persoane aflate în evidența registrului destinat prevenirii recidivei în cazul infracțiunilor sexuale și împotriva minorilor.

La individualizarea pedepsei, magistratul a ținut cont de faptul că inculpatul nu a mai comis alte infracțiuni în perioada în care s-a sustras supravegherii, că ultima condamnare era veche, din 2007, și că acesta este integrat familial și social, deși nu are un loc de muncă stabil. În aceste condiții, instanța a considerat suficientă aplicarea unei amenzi penale de 120 de zile-amendă, stabilind valoarea unei zile la 20 de lei, ceea ce a dus la suma finală de 2.400 de lei.

Totodată, inculpatului i s-a atras atenția că neplata cu rea-credință a amenzii poate duce la înlocuirea acesteia cu pedeapsa închisorii. Pe lângă amendă, el va trebui să achite și cheltuieli judiciare către stat.

Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

