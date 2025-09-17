FOTO | Apel DISPERAT pentru o cățelușă fără stăpân, lovită de mașină. A fost luată de pe marginea drumului de o tânără și dusă la o clinică veterinară în stare gravă. Costurile tratamentului sunt imense

Apel DISPERAT pentru o cățelușă fără stăpân, lovită de mașină. A fost luată de pe marginea drumului de o tânără și dusă la o clinică veterinară în stare gravă. Costurile tratamentului sunt imense

O tânără din județul Alba a găsit în urmă cu câteva zile, pe marginea drumului dinspre Cugir spre Orăștie, o cățelușă fără stăpân, lovită de mașină și lăsată în agonie în mijlocul drumului.

Aceasta nu a putut trece indiferentă, a luat patrupedul și l-a transportat la o clinică veterinară din Deva, unde a fost preluată de medici și i s-au acordat primele îngrijiri. Animalul este în stare gravă și trebuie transportat, la recomandarea veterinarilor, la Cluj-Napoca, unde ar urma să fie supusă mai multor tratamente și intervenții extrem de costisitoare, pe care salvatoarea nu și le poate permite.

Persoanele care pot ajuta și vor să sprijine financiar o pot face în contul:

Titular: Braun Olimpia-Maria

Cont: RO66RNCB0009177945910001

Donație cățelușa Hope

Cu toate acestea, femeia nu vrea sa renunțe la salvarea animalului și a lansat pe rețelele de socializare un apel pentru a strânge banii necesari pentru ca patrupedul să primească o șansă la viață.

,,Am găsit-o în mijlocului carosabilului, o cățelușă lovită puternic de mașină. Am luat-o repede și am dus-o la o clinică de animale, din Deva. Are traumatisme craniene puternice, bazinul rupt, coloana ruptă.

Nu știu ce șanse are să trăiască, însă dacă va avea și sper din suflet să aibă, vă rog să mă ajutați, cei care simțiți, cu cât de puțin sau poate măcar să distribuiți mesajul meu. Costurile sunt destul de mari, costuri pe care nu mi le permit să le suport singură. O zi de spitalizare este 300 lei, fără tratament. Operația de coloană, bazin și tomograf, fără tratamente și spitalizare, se ridică lejer la 6500-7000 lei”, a scris tânăra pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI