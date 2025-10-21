Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | Pompierii din Alba Iulia, alături de veteranii României: Ștafeta INVICTUS continuă drumul spre Carei

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

Pompierii din Alba Iulia, alături de veteranii României: Ștafeta INVICTUS continuă drumul spre Carei

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba s-a alăturat, și în acest an, veteranilor României în cadrul Ștafetei INVICTUS, eveniment național aflat la a XII-a ediție. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au preluat simbolica ștafetă în Cetatea Alba Carolina, iar în această dimineață au pornit spre Câmpia Turzii, unde o vor preda mai departe.

Citește și: VIDEO | Ștafeta Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia: Întâmpinarea oficială a echipei și predarea ștafetei, la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul

„ISU Alba alături de veteranii României purtând ștafeta INVICTUS – ediția a XII-a. În cursul zilei de ieri aceștia au preluat ștafeta în Cetatea Alba Carolina, iar în această dimineață au pornit din Cetatea Alba Carolina spre Câmpia Turzii, pentru a preda ștafeta mai departe”, au transmis reprezentanții inspectoratului.

Evenimentul, desfășurat sub egida Ministerului Apărării Naționale, face parte din manifestările dedicate Zilei Armatei României și are ca scop promovarea memoriei eroilor români prin intermediul sportului.

„În semn de prețuire și respect pentru cele întâmplate în 5 octombrie 1944, pompierii militari din cadrul Inspectoratului s-au alăturat acestui deosebit eveniment, denumit ‘Ștafeta Veteranilor INVICTUS’”, au precizat reprezentanții ISU Alba.

 

Traseul galben al ștafetei a pornit din București și se va încheia la municipiul Carei, ultima bucată de pământ românesc eliberată de sub ocupația străină la 25 octombrie 1944.

„Startul traseului galben a avut loc la București, iar punctul final al acestora va fi municipiul Carei, ultima bucată de pământ românesc eliberată de sub ocupația străină, de către Armata României, la data de 25 octombrie 1944. Felicitări tuturor! GO, INVICTUS!!! ”, au transmis pompierii militari din Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

29 octombrie 2025 | Reprezentanți ai Sindicatului Spiru Haret Alba participă la protestul național de la București: Uniți pentru o viață decentă! Uniți pentru o școală respectată!

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 minute

în

21 octombrie 2025

De

29 oct 2025 | Reprezentanți ai Sindicatului Spiru Haret Alba participă la protestul național de la București: Uniți pentru o viață decentă! Uniți pentru o școală respectată! Peste 2.500 de membri ai Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” vor participa la protestul național din data de 29 Octombrie 2025, organizat de cele patru mari confederații […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Peste 150 de tineri din Alba au participat la o ,,altfel” de activitate organizată de polițiști. ,,Dă-ți jos masca!”, inițiativă de prevenire a riscurilor consumului de droguri

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

21 octombrie 2025

De

VIDEO | Peste 150 de tineri din Alba au participat la o ,,altfel” de activitate organizată de polițiști. ,,Dă-ți jos masca!”, inițiativă de prevenire a riscurilor consumului de droguri. Ce au învățat tinerii ,,Dă-ți jos masca!”, o inițiativă națională de prevenire și conștientizare a riscurilor asociate consumului de droguri în rândul minorilor și tinerilor a […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tribunalul Alba suspendă protestele și reia activitatea de joi, 23 octombrie 2025, după ce Curtea Constituțională a respins legea pensiilor magistraților

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

21 octombrie 2025

De

Tribunalul Alba suspendă protestele și reia activitatea de joi, 23 octombrie 2025, după ce Curtea Constituțională a respins legea pensiilor magistraților Judecătorii Tribunalului Alba își vor relua activitatea începând de joi, 23 octombrie 2025. Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba a adoptat marți, 21 octombrie, o hotărâre prin care s-a stabilit suspendarea formei […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 17 minute

Adio tratamente după ureche! Reforma sanitară pune știința înaintea intuiției și schimbă complet modul în care medicii tratează pacienții

Adio tratamente după ureche! Reforma sanitară pune știința înaintea intuiției și obligă la decizii documentate Profesia medicală din România se...
Actualitateacum o oră

Cod Rutier 2025: Mai puține drumuri pentru șoferi la instituții. Statul la ghișee ar putea să dispară. Ce prevede proiectul propus de Ministerul Afacerilor Interne

Cod Rutier 2025 | Mai puține drumuri pentru șoferi la instituții. Statul la ghișee ar putea să dispară. Ce prevede...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 6 ore

VIDEO | Cozi interminabile la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț: Sunt depuse spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Cozi impresionante se întind în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. Moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv sunt expuse pentru închinare...
judetul Alba locuri de munca judetul Alba locuri de munca
Ştirea zileiacum 7 ore

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 21 octombrie 2025: 514 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 21 octombrie 2025: 514 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 minute

29 octombrie 2025 | Reprezentanți ai Sindicatului Spiru Haret Alba participă la protestul național de la București: Uniți pentru o viață decentă! Uniți pentru o școală respectată!

29 oct 2025 | Reprezentanți ai Sindicatului Spiru Haret Alba participă la protestul național de la București: Uniți pentru o...
Curier Județeanacum o oră

VIDEO | Peste 150 de tineri din Alba au participat la o ,,altfel” de activitate organizată de polițiști. ,,Dă-ți jos masca!”, inițiativă de prevenire a riscurilor consumului de droguri

VIDEO | Peste 150 de tineri din Alba au participat la o ,,altfel” de activitate organizată de polițiști. ,,Dă-ți jos...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 21 de ore

O comună din Alba, fără viceprimar ales la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele. Care este MOTIVUL

O comună din Alba, fără viceprimar ales la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele. Primar:...
Politică Administrațieacum 23 de ore

Mircea Hava a frecat menta pe bani mulți în Parlamentul European: Aflat la al doilea mandat, a luat cuvântul în plen doar de 5 ori, potrivit datelor oficiale ale legislativului comunitar

Mircea Hava a frecat menta în Parlamentul European: Aflat la al doilea mandat, a luat cuvântul în plen doar de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
Opinii - Comentariiacum 18 ore

21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice

21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea