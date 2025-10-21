FOTO | Pompierii din Alba Iulia, alături de veteranii României: Ștafeta INVICTUS continuă drumul spre Carei

Pompierii din Alba Iulia, alături de veteranii României: Ștafeta INVICTUS continuă drumul spre Carei

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba s-a alăturat, și în acest an, veteranilor României în cadrul Ștafetei INVICTUS, eveniment național aflat la a XII-a ediție. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au preluat simbolica ștafetă în Cetatea Alba Carolina, iar în această dimineață au pornit spre Câmpia Turzii, unde o vor preda mai departe.

Evenimentul, desfășurat sub egida Ministerului Apărării Naționale, face parte din manifestările dedicate Zilei Armatei României și are ca scop promovarea memoriei eroilor români prin intermediul sportului.

„În semn de prețuire și respect pentru cele întâmplate în 5 octombrie 1944, pompierii militari din cadrul Inspectoratului s-au alăturat acestui deosebit eveniment, denumit ‘Ștafeta Veteranilor INVICTUS’”, au precizat reprezentanții ISU Alba.

Traseul galben al ștafetei a pornit din București și se va încheia la municipiul Carei, ultima bucată de pământ românesc eliberată de sub ocupația străină la 25 octombrie 1944.

