FOTO | Pisică, blocată într-un copac, la 7 metri înălțime, salvată de pompierii din Alba Iulia
Pisică, blocată într-un copac, la 7 metri înălțime, salvată de pompierii din Alba Iulia
Operațiune de salvare indeită la Alba Iulia, în după amiaza zilei de joi, 5 martie 2026.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervină pentru salvarea unuei pisici, în municipiul Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu.
La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii evenimentului, pisica era blocat într-un copac, la o înălțime de aproximativ 7 metri.
Salvatorii au elibera pisica din copac, în siguranță, iar după finalizarea intervenției, aceștia au predat-o aparținătorului.
sursa: ISU Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui nou tip de fraudă. Recomandările IPJ Alba
Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui nou tip de fraudă. Recomandările IPJ Alba Povestea unei femei, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia, trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de fraudă. Răufăcătorii se folosesc de […]
VIDEO | Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj, finalizate: „Condiții de secol XXI pentru un act medical bun”
Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj, finalizate: „Condiții de secol XXI pentru un act medical bun” Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj au fost finalizate, a anunțat, joi, 5 martie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar. Clădirea Veche a spitalului din Blaj, […]
FOTO | Reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatoriului Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: Lucrările de construcție, finalizate
Reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatoriului Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: Lucrările de construcție, finalizate Lucrările de construcție aferente proiectului care vizează reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatoriului Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud au fost finalizate, a anunțat, joi, 5 martie 2026, primarul Radu Tuhuț. Potrivit edilului din Abrud, în prezent se montează computerul tomograf, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Primă de stabilitate de până la 27.000 lei pentru tinerii din România aflați la primul loc de muncă
Primă de stabilitate de până la 27.000 lei pentru tinerii din România aflați la primul loc de muncă Guvernul a...
Peste 30 de medicamente noi gratuite şi compensate. Guvernul a actualizat lista: ,,Oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o şansă la tratament”
33 de medicamente noi gratuite şi compensate. Guvernul a actualizat lista: ,,Oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro...
Știrea Zilei
VIDEO | Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată. Primar: „Spitalul are de recuperat 470.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru servicii medicale mai bune pentru aiudeni”
Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, a...
Primăria Alba Iulia a contractat servicii de elaborare a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public: Contractul prevede și analiza oportunității extinderii transportului local la nivel de areal metropolitan
Primăria Alba Iulia a contractat servicii de elaborare a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public Primăria Alba Iulia...
Curier Județean
VIDEO | Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui nou tip de fraudă. Recomandările IPJ Alba
Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui...
VIDEO | Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj, finalizate: „Condiții de secol XXI pentru un act medical bun”
Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj, finalizate: „Condiții de secol XXI pentru un...
Politică Administrație
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Opinii Comentarii
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de la Sibiu
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de...
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...