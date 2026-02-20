Ştirea zilei

FOTO | Pictorul care sfidează timpul: Cum a imortalizat Ioan Suciu, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice, catedralele din Alba Iulia, înainte de a împlini un secol de viață

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

în

De

Pictorul care sfidează timpul: Cum a imortalizat Ioan Suciu, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice, catedralele din Alba Iulia, înainte de a împlini un secol de viață

​Într-un gest de o profunzime aparte, Ioan Suciu, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, care anul acesta împlinește 99 de ani, a uimit comunitatea locală prin măiestria și vitalitatea sa artistică.

Acesta a finalizat o pictură simbolică ce înfățișează cele două edificii emblematice ale orașului, Catedrala Reîntregirii și Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail”, care a fost expusă, la loc de cinste, pe unul din holurile instituției.

​​​
Alegerea celor două catedrale nu a fost una întâmplătoare. Prin pictura sa a dorit să aducă un omagiu orașului care îi este casă.

Deși mâinile sale poartă povara a aproape un secol de istorie, pensula lui Ioan Suciu a reușit să surprindă cu o precizie uimitoare detaliile arhitecturale ale celor două catedrale care veghează Cetatea Alba Carolina. Tabloul nu este doar o reprezentare artistică, ci și un mesaj de armonie și conviețuire, ​mărturii ale unei vieți dedicate observației și respectului pentru valorile naționale.

Pictura este un refugiu al sufletului. ​Pentru domnul Suciu, arta a devenit un mod de a rămâne conectat la frumos și de a-și păstra mintea ageră, demonstrând că pasiunea nu se pensionează niciodată.

Primul său tablou a fost realizat în anul 1981, iar de atunci a pictat peste 800, majoritatea fiind donate unor persoane sau instituții. A avut 10 expoziții personale și 5 colective, iar lucrările lui au ajuns să fie expuse, printre altele, la Muzeul Brukenthal din Sibiu și chiar la Senatul României.

Ioan Suciu ne demonstrează că arta este cel mai bun elixir al tinereții. Pictura sa, o punte între istorie și prezent, rămâne o invitație deschisă pentru noi toți: aceea de a prețui momentele, de a onora locurile care ne definesc și de a nu lăsa niciodată pensula jos, indiferent de câte capitole am scris deja în cartea vieții.

A consemnat Simona Lodroman

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Un tânăr originar din Alba, carieră militară într-un domeniu de elită: Își desfășoară activitatea în teatrul de operaţii Kosovo, cu detaşamentul EOD. ,,A fi militar este despre satisfacția că contribui la siguranţa celorlalţi, oriunde m-ar purta datoria”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 februarie 2026

De

Un tânăr originar din Alba, carieră militară într-un domeniu de elită: Își desfășoară activitatea în teatrul de operaţii Kosovo, cu detaşamentul EOD. ,,A fi militar este despre satisfacția că contribui la siguranţa celorlalţi, oriunde m-ar purta datoria” Daniliuc Bogdan este originar din Alba Iulia, județul Alba, iar în prezent își desfășoara activitatea în teatrul de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

TRAGEDIE în Sebeș: O femeie a fost găsită fără viață în locuința sa. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

20 februarie 2026

De

TRAGEDIE în Sebeș: O femeie a fost găsită fără viață în locuința sa. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă O femeie a fost găsită decedată în locuința sa din Sebeș, seara trecută, 19 februarie 2026, în jurul orei 22:30.  Potrivit primelor informații, femeia, de 25 de ani, conform unor surse Ziarul Unirea, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie: „O vedem ca o soluție intermediară de ștrand, până vom face Aqua Park-ul”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o zi

în

19 februarie 2026

De

Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie, făcându-se deja primele demersuri administrative în acest sens. În ședința ordinară de joi, 19 februarie 2026, a Consiliului Local […]

Citește mai mult