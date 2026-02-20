FOTO | Pictorul care sfidează timpul: Cum a imortalizat Ioan Suciu, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice, catedralele din Alba Iulia, înainte de a împlini un secol de viață
Pictorul care sfidează timpul: Cum a imortalizat Ioan Suciu, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice, catedralele din Alba Iulia, înainte de a împlini un secol de viață
Într-un gest de o profunzime aparte, Ioan Suciu, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, care anul acesta împlinește 99 de ani, a uimit comunitatea locală prin măiestria și vitalitatea sa artistică.
Acesta a finalizat o pictură simbolică ce înfățișează cele două edificii emblematice ale orașului, Catedrala Reîntregirii și Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail”, care a fost expusă, la loc de cinste, pe unul din holurile instituției.
Alegerea celor două catedrale nu a fost una întâmplătoare. Prin pictura sa a dorit să aducă un omagiu orașului care îi este casă.
Deși mâinile sale poartă povara a aproape un secol de istorie, pensula lui Ioan Suciu a reușit să surprindă cu o precizie uimitoare detaliile arhitecturale ale celor două catedrale care veghează Cetatea Alba Carolina. Tabloul nu este doar o reprezentare artistică, ci și un mesaj de armonie și conviețuire, mărturii ale unei vieți dedicate observației și respectului pentru valorile naționale.
Pictura este un refugiu al sufletului. Pentru domnul Suciu, arta a devenit un mod de a rămâne conectat la frumos și de a-și păstra mintea ageră, demonstrând că pasiunea nu se pensionează niciodată.
Primul său tablou a fost realizat în anul 1981, iar de atunci a pictat peste 800, majoritatea fiind donate unor persoane sau instituții. A avut 10 expoziții personale și 5 colective, iar lucrările lui au ajuns să fie expuse, printre altele, la Muzeul Brukenthal din Sibiu și chiar la Senatul României.
Ioan Suciu ne demonstrează că arta este cel mai bun elixir al tinereții. Pictura sa, o punte între istorie și prezent, rămâne o invitație deschisă pentru noi toți: aceea de a prețui momentele, de a onora locurile care ne definesc și de a nu lăsa niciodată pensula jos, indiferent de câte capitole am scris deja în cartea vieții.
A consemnat Simona Lodroman
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Un tânăr originar din Alba, carieră militară într-un domeniu de elită: Își desfășoară activitatea în teatrul de operaţii Kosovo, cu detaşamentul EOD. ,,A fi militar este despre satisfacția că contribui la siguranţa celorlalţi, oriunde m-ar purta datoria”
Un tânăr originar din Alba, carieră militară într-un domeniu de elită: Își desfășoară activitatea în teatrul de operaţii Kosovo, cu detaşamentul EOD. ,,A fi militar este despre satisfacția că contribui la siguranţa celorlalţi, oriunde m-ar purta datoria” Daniliuc Bogdan este originar din Alba Iulia, județul Alba, iar în prezent își desfășoara activitatea în teatrul de […]
TRAGEDIE în Sebeș: O femeie a fost găsită fără viață în locuința sa. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă
TRAGEDIE în Sebeș: O femeie a fost găsită fără viață în locuința sa. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă O femeie a fost găsită decedată în locuința sa din Sebeș, seara trecută, 19 februarie 2026, în jurul orei 22:30. Potrivit primelor informații, femeia, de 25 de ani, conform unor surse Ziarul Unirea, […]
Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie: „O vedem ca o soluție intermediară de ștrand, până vom face Aqua Park-ul”
Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie, făcându-se deja primele demersuri administrative în acest sens. În ședința ordinară de joi, 19 februarie 2026, a Consiliului Local […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu: ,,Economia României se prăbușește. Vor fi turbulențe puternice”
Radu Georgescu: ,,Economia României se prăbușește. Vor fi turbulențe puternice” Economistul Radu Georgescu reiterează faptul că economia României se prăbușește,...
22 februarie 2026 | Rugăciuni pentru pace în toate bisericile ortodoxe din România, la patru ani de război în Ucraina
Rugăciuni pentru pace în toate bisericile ortodoxe din România, la patru ani de război în Ucraina Rugăciuni speciale pentru pace...
Știrea Zilei
FOTO | Pictorul care sfidează timpul: Cum a imortalizat Ioan Suciu, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice, catedralele din Alba Iulia, înainte de a împlini un secol de viață
Pictorul care sfidează timpul: Cum a imortalizat Ioan Suciu, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice, catedralele din Alba Iulia, înainte...
Un tânăr originar din Alba, carieră militară într-un domeniu de elită: Își desfășoară activitatea în teatrul de operaţii Kosovo, cu detaşamentul EOD. ,,A fi militar este despre satisfacția că contribui la siguranţa celorlalţi, oriunde m-ar purta datoria”
Un tânăr originar din Alba, carieră militară într-un domeniu de elită: Își desfășoară activitatea în teatrul de operaţii Kosovo, cu...
Curier Județean
FOTO | 150 de elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia, avansați în grad pentru performanțele școlare: ,,Am simțit o mândrie puternică și responsabilitatea să rămân un exemplu pentru ceilalți”
150 de elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia, avansați în grad pentru performanțele școlare: ,,Am simțit o mândrie...
FOTO | Copiii orfani îngrijiți la casa de tip familial de la Mănăstirea Dumbrava au primit un raft cu cărți din partea bibliotecii județene din Alba
Copiii orfani îngrijiți la casa de tip familial de la Mănăstirea Dumbrava au primit un raft cu cărți din partea...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică PSD face apel la PNL și...
Finanțare de un milion de euro pentru elaborarea Planului Urbanistic General la Aiud: ,,Este despre cum vrem să arate orașul în următorii ani”
Finanțare de un milion de euro pentru elaborarea Planului Urbanistic General la Aiud: ,,Este despre cum vrem să arate orașul...
Opinii Comentarii
20 Februarie: A fost decretată Constituţia regelui Carol al II-lea, începutul drumului către dictatura regală. Reintroducerea pedeapsei cu moartea, printre măsuri pentru siguranța Statului
20 Februarie: A fost decretată Constituţia regelui Carol al II-lea, începutul drumului către dictatura regală. Reintroducerea pedeapsei cu moartea, printre...
Mesaje de dragoste frumoase. Scurte declarații de iubire pentru ea și pentru el
Mesaje de dragoste frumoase • Scurte mesaje de iubire pentru el/ea soț(ie) • Declarații de dragoste emoționante Cele mai frumoase...