FOTO | Pictorul care sfidează timpul: Cum a imortalizat Ioan Suciu, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice, catedralele din Alba Iulia, înainte de a împlini un secol de viață

Pictorul care sfidează timpul: Cum a imortalizat Ioan Suciu, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice, catedralele din Alba Iulia, înainte de a împlini un secol de viață

​Într-un gest de o profunzime aparte, Ioan Suciu, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, care anul acesta împlinește 99 de ani, a uimit comunitatea locală prin măiestria și vitalitatea sa artistică.

Acesta a finalizat o pictură simbolică ce înfățișează cele două edificii emblematice ale orașului, Catedrala Reîntregirii și Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail”, care a fost expusă, la loc de cinste, pe unul din holurile instituției.

​​​

Alegerea celor două catedrale nu a fost una întâmplătoare. Prin pictura sa a dorit să aducă un omagiu orașului care îi este casă.

​

Deși mâinile sale poartă povara a aproape un secol de istorie, pensula lui Ioan Suciu a reușit să surprindă cu o precizie uimitoare detaliile arhitecturale ale celor două catedrale care veghează Cetatea Alba Carolina. Tabloul nu este doar o reprezentare artistică, ci și un mesaj de armonie și conviețuire, ​mărturii ale unei vieți dedicate observației și respectului pentru valorile naționale.

​

Pictura este un refugiu al sufletului. ​Pentru domnul Suciu, arta a devenit un mod de a rămâne conectat la frumos și de a-și păstra mintea ageră, demonstrând că pasiunea nu se pensionează niciodată.

​

Primul său tablou a fost realizat în anul 1981, iar de atunci a pictat peste 800, majoritatea fiind donate unor persoane sau instituții. A avut 10 expoziții personale și 5 colective, iar lucrările lui au ajuns să fie expuse, printre altele, la Muzeul Brukenthal din Sibiu și chiar la Senatul României.

​

Ioan Suciu ne demonstrează că arta este cel mai bun elixir al tinereții. Pictura sa, o punte între istorie și prezent, rămâne o invitație deschisă pentru noi toți: aceea de a prețui momentele, de a onora locurile care ne definesc și de a nu lăsa niciodată pensula jos, indiferent de câte capitole am scris deja în cartea vieții.

A consemnat Simona Lodroman

