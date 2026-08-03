Foto | „Peștera și bolta cerească. Misterele lui Mithras la Apulum”, exponatul lunii august 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
„Peștera și bolta cerească. Misterele lui Mithras la Apulum”, exponatul lunii august 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Marți, 4 august 2026, de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va avea loc vernisajul exponatului lunii august 2026.
În anul 1965 a fost descoperit întâmplător un relief votiv din marmură albă, cu imaginea lui Mithras în scena tauroctoniei. Acest zeu de origine indo-iraniană a pătruns în panteonul de divinități adorate pe cuprinsul Imperiului Roman. Mithras este un zeu al Sorelui, al adevărului și al luminii, al cărui cult se adresa unui grup restrâns de inițiați la care femeile nu aveau acces.
Ajunsă în laboratorul de restaurare al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, această operă sculpturală a beneficiat de o atenție deosebită din partea restauratoarei Sidonia P. Olea.
Expoziția este organizată de este organizat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia cu sprijinul Consiliului Județean Alba. Vernisajul va fi transmis online pe pagina de Facebook a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.
Opera sculpturală va fi prezentată de dr. Radu Ota, dr. Sidonia P. Olea și dr. Adrian Cosmin Bolog.
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