FOTO/ Peste 8.000 de lei strânși la Târgul Voluntarului 2018, la Cugir, din care un copilaș nevoiaș va primi bursă lunară timp de un an jumătate. Excursii gratuite pentru echipele câștigătoare

Peste 50 de copii voluntari din Cugir și Vinerea au reușit să strângă 8.125,36 lei de 1 iunie 2018 la Târgul Voluntarului. Deși era ziua lor, cele 9 echipe au ales să se sacrifice pentru un copil care nu are parte de bucuria și fericirea lor.

În ciuda caniculei, copiii s-au mobilizat extraordinar și au depășit obiectivul propus. Au reușit să ofere o bursă pentru un copilaș nevoiaș nu doar 1 an, ci un 1 an și 6 luni.



“Suntem mândri că în Cugir avem astfel de copii care ne demonstrează altruismul deosebit pe care îl au ori de câte ori este nevoie”, au transmis reprezentanții Asociației Ține de Tine, organizatorii evenimentului.

Asociatia mulțumește tuturor celor care i-au susținut, încurajat și recompensat eforturile cumpărând produsele sau serviciile oferite de ei.

Lucrurile extraordinare pe care le-au făcut tinerii și copiii pentru cei aflați în suferință i-au motivat foarte mult pe membrii asociației care au hotărât să le acorde încă o dată oportunitatea de a face în continuare lucruri deosebite pentru cei mai puțin fericiti decât ei. În acest an, banii care s-au strâns vor ajunge la un copil nevoiaș care va primi timp de 1 an, în fiecare lună, o bursă de 500 de lei.

Echipele înscrise s-au întrecut în a stânge cât mai mulți bani din diverse activități, iar primele trei locuri au fost recompensate cu excursii gratuite!

1.763 lei a strâns echipa UNICORNII ZBURĂTORI și a câștigat competiția caritabilă Târgul Voluntarilor, ediția a II-a, 1 iunie 2018.

Pentru efortul depus echipa va fi premiată cu o excursie gratuită de 3 zile la Timișoara.

Membrii echipei:

Herlea Alexia clasa a 6-a

Chirila Alexandra clasa a 10-a

Herlea Denisa clasa a 10-a

Herlea Alexandru clasa a 10-a

Popa Andrei clasa a 10-a

Borsa Andrei clasa a 10-a

1.400,1 lei a reusit sa stranga echipa RAINBOW TEAM :) care s-a clasat pe locul al 2-lea.

Echipa va fi resplatita pentru efort cu o excursie gratuita de 1 zi la Timisoara.

Membrii:

Dicu Mihaela clasa a 9-a

Moga Adela clasa a 9-a

Ștefan Ane Mari clasa a 9-a

Simon Elena clasa a 11-a

Baluțiu Alessia clasa a 11-a

Drăgan Ioana clasa a 11-a

1.230,26 lei lei a reusit sa stranga echipa „4 YOU” VINEREA :) care s-a clasat pe locul al 3-lea.

Echipa va fi resplatita pentru efort cu o excursie gratuita de 1 zi la Timisoara.

Membrii:

Vesa Cristina clasa a 8-a Scoala “Ioan Mihu” Vinerea

Turlea Daniela clasa a 7-a Scoala “Ioan Mihu” Vinerea

Vesa Ovidiu clasa a 7-a Scoala “Ioan Mihu” Vinerea

Mateș Georgiana clasa a 8-a Scoala “Ioan Mihu” Vinerea

Loga Giulia clasa a 8-a Scoala “Ioan Mihu” Vinerea

Barbu George clasa a 7-a Scoala “Ioan Mihu” Vinerea

Echipa a comercializat: obiecte artizanale ca ghivece pictate pietre pictate, farfurii pictate etc.

1.141 lei a strans echipa Clătitele Înfuriate :)

Membrii echipei:

Ileasă Cosmin clasa a 5-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Ignat Alexandra clasa a 7-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Frățilă Lorena clasa a 7-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Bălan Grațian clasa a 7-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

A comercializat: caltite americane, gocosele, fresh de portocale.

713 lei a strans echipa One Chance – One Life.

Membrii echipei:

Grosu Teodora clasa a 9-a

Hekel Bianca clasa a 9-a

Cojoc Diana clasa a 9-a

Dicu Andrei clasa a 9-a

Petrean Lucian clasa a 10-a

Giurgiu Radu clasa a 11-a

„Ii felicitam ptr suma stransa si ne bucuram ca au sarit si acum ca de fiecare data in ajutorul celor care sunt in nevoi ei fiind voluntari ai Asociatiei Tine de Tine.”

626 lei a strans echipa Champions

Membrii:

Crișan Alexandra clasa a 6-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Bărăbanț Claudiu clasa a 6-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Cioran Sergiu clasa a 6-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Roman Karla clasa a 6-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Trânc Gabriela clasa a 6-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

„Le multumim pentru ca acesti copii in ziua lor libera au preferat sa isi sacrifice timpul si energia renuntand la confortul unei odihne binemeritate dupa o saptamana de scoala pentru a face un bine unui copil nevoias.

Ne bucuram nespus ca au avut curajul sa iasa in strada si sa isi infranga temerile doar pentru a oferi un zambet in plus celor mai tristi ca noi.”

602,2 lei a strans echipa Stars

Membrii:

Roșiu Denisa clasa a 8-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Paștiu Anita clasa a 8-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Roman Karina clasa a 8-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Sopon Andreea clasa a 8-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Cebotari Alina clasa a 8-a, Scoala Ioan Mihu Vinerea

Cheorean Roxana clasa a 8-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

„Echipa a comercializat: clatite, cornulete, gogosi, jucarii, limonada etc.

Le multumim pentru ca au raspuns invitatiei noastre de a participa la aceasta competitie caritabila si ca au oferit un exemplu de altruism pentru adulti. Daca voi niste copii ati gasit o modalitate de a face bine in jurul vostru cu siguranta cei maturi vor reusi mult mai mult trebuie doar sa isi doreasca acest lucru.”

456,8 lei au strans Pseudofabuliștii

Membrii:

Kis Ariana clasa a 6-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Dima Maria clasa a 6-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Pienar Maximiliana clasa a 6-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Oneț Cristian clasa a 6-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Groza Raris clasa a 6-a, Scoala Gimnaziala nr. 3

Echipa a comercializat: suc, limonada, briose, jucarii etc

„Le multumim mult pentru participare, curajul si implicarea de care au dat dovada. Suntem foarte mandri de ei mai ales ca una din membrele echipei este voluntara noastra.”

318 lei a strans echipa No name

Membrii:

Călariu Ioana clasa a 10-a

Postei Roxana clasa a 11-a

Radu Viorica clasa a 11-a

Cebotari Alexandru clasa a 10-a

Urieș Radu clasa a 11-a

Echipa a comercializat: vafe, limonada, jocuri video si a oferit o multime de imbratisari.

„Le multumim mult ptr participare si ca au indurat arsita zilei strabatand de nenumarate ori bulevardul imbracate in costumele lor simpatice pentru a sensibiliza lumea despre cauza pe care au promovat-o:

o bursa de 500 de lei timp de 1 an de zile pentru un copil nevoias.

Si lor li se datoreaza faptul ca acel copil va primi bursa 1 an si 6 luni si pentru asta le suntem recunoscatori.

Multumim de asemenea Primariei Orasului Cugir ptr sustinerea acordata, Casei de Cultura care de fiecare data ne-a pus la dispozitie logistica necesara si Jandarmeriei care a vegheat ca lucrurile sa decurga fara incidente.”

