Curier Județean

FOTO | Peste 500 de elevi și preșcolari din Sebeș au participat la Sărbătoarea Mărțișorului, ediția a IX-a, organizată în Piața Primăriei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

în

De

Peste 500 de elevi și preșcolari din Sebeș au participat la Sărbătoarea Mărțișorului, ediția a IX-a, organizată în Piața Primăriei

Peste 500 de elevi și preșcolari din Sebeș au participat marți, 3 martie 2026, la sărbătoarea mărțișorului, un târg simbolic de primăvară, în care soarele, muzica și zâmbetele s-au armonizat. Organizatorii, primăria și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, au transmis mulțumiri tuturor celor care au fost prezenți în Piața Primăriei și au contribuit la reușita evenimentului: „Mulțumim tuturor mâinilor pricepute îndrumate de cadrele didactice care au confecționat mărțișoarele și tuturor mamelor creative care au pus mult suflet în pregătirea costumelor”.

Muzica și voia bună au fost asigurate de: Alexandra Pamfilie și Școala de muzică „DoReMi” a Centrului Cultural „Lucian Blaga”, Ancuța Stănuș și clasa de canto popular, Trupa de Dansuri Săsești și Fanfara din Petrești. Evenimentul a fost prezentat de tinerii Ana Filimon și Dacian Tărâță.

Au expus și au dăruit mărțișoare: Liceul Tehnologic Sebeș, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Sebeș, Grădinița și Creșa Copiilor Voioși Sebeș, Școala Gimnazială Petrești, Grădinița Mirela, Liceul German Sebeș, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, Grădinița Nr. 4 Sebeș, Grădinița Nr. 6 Sebeș, Școala Gimnazială Nr. 2 Sebeș, Direcția de Asistență Socială Sebeș participantă cu Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități și Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități.

Gânduri senine, de primăvară, de la Sebeș, se arată într-un comunicat de presă transmis de Primăria Sebeș.

