FOTO | Peste 50.000 de euro a costat cantonamentul din Antalya al echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia

Peste 50.000 de euro a costat cantonamentul din Antalya al echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia

Cantonamentul de iarnă din Antalya al echipei de fotbal CSM Unirea Alba a costat peste 50.000 de euro.

Peste 35.000 de euro au reprezentat serviciile hoteliere (cazare și masă), restul sumei fiind constituit de contravaloarea biletelor de avion.

Cantonamentul din Turcia s-a desfășurat în perioada 3-13 februarie 2026, locația pentru care s-a optat fiind Aydınbey King’s Palace & Spa din Belek.

Deplasarea s-a făcut cu un charter în care s-au mai regăsit formațiile Corvinul Hunedoara, ASA Tg. Mureș și CSM Reșița, toate din Liga 2.

Delegația uniristă a cuprins 27 de jucători, plus membri ai staff-ului tehnic și administrativ.

Lotul CSM Unirea Alba Iulia a fost alcătuit din jucătorii Roman, Ștefan, Herlea – Szijj, Balaur, Vomir, Ardei, Giosu, Giurgiu, Ondreykovicz, Jurj – Ardeiu, Butnariu, Lambru, R. Stanciu, Gavrilă, Jorza, Borcea, Banu, Mihaiu, Pîntea – Miclăuș, Glonț, Banyoi, Golda, Blănaru și Fetița.

Staff-ul tehnic a fost format din Dragoș Militaru – antrenor principal, marocanul Moundir Moussaddak și Mircea Oprea – antrenori secunzi, respectiv Vasile Șleam – antrenor cu portarii.

În delegație s-au mai regăsit regăsesc conducătorii Aurelian Băbuțan și Dan Iordăchescu, asistentul medical Traian Rângheț, magazinerul Trandafir Croitoru, precum maseurii Ștefan Keresztesi și Pavel Hanciuc.

Este pentru al treilea an consecutiv când gruparea din Cetatea Marii Uniri, lider în Seria 7 din Liga 3, a efectuat un stagiu de pregătire în Turcia.

foto: CSM Unirea Alba Iulia / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI