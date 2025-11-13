FOTO | Peste 450 de elevi din Alba Iulia au participat la activități preventiv-educative. Polițiștii și jandarmii au discutat despre violență, consum de substanțe și bullying
Peste 450 de elevi din Alba Iulia au participat la activități preventiv-educative. Polițiștii și jandarmii au discutat despre violență, consum de substanțe și bullying
Polițiștii din Alba Iulia, împreună cu jandarmi, au desfășurat o serie de activități preventiv-educative în unitățile de învățământ preuniversitar pentru prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor.
Au fost abordate peste 450 de elevi, discutându-se despre violență, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism și bullying, iar cadrele didactice au fost instruite pentru identificarea și gestionarea comportamentelor riscante.
Citește și: FOTO | Acțiune de siguranță în școli la Aiud. Poliția și Jandarmeria au derulat 25 de activități pentru protecția minorilor
Potrivit IPJ alba, la data de 12 noiembrie 2025, în intervalul orar 08.00 – 13.00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, au desfășurat 31 de activități, pe raza municipiului Alba Iulia, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.
Polițiștii au inițiat discuții cu peste 450 de elevi, fiind abordate teme care vizează violența, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului.
De asemenea, polițiștii au desfășurat și activități de instruire a cadrelor didactice pe linia gestionării violenței în mediul școlar, precum și a identificării comportamentelor specifice consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor.
Consolidarea siguranței copiilor presupune un efort colectiv.
