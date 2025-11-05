FOTO | Acțiune de siguranță în școli la Aiud. Poliția și Jandarmeria au derulat 25 de activități pentru protecția minorilor

Acțiune de siguranță în școli la Aiud. Poliția și Jandarmeria au derulat 25 de activități pentru protecția minorilor

Acțiune de prevenire a delincvenței juvenile la Aiud. Polițiștii și jandarmii au derulat 25 de activități în apropierea școlilor, discutând cu peste 350 de elevi despre violență, bullying, consum de alcool și tutun și alte riscuri la care sunt expuși minorii.

Potrivit IPJ Alba, la data de 4 noiembrie 2025, în intervalul orar 09.00 – 13.00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei din cadrul Poliției Municipiului Aiud, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, au desfășurat 25 de activități, pe raza municipiului Aiud, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Polițiștii au inițiat discuții cu peste 350 de elevi, fiind abordate teme care vizează violența, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului.

De asemenea, polițiștii din Aiud au desfășurat și activități de prelucrarea a legislației privind comercializarea de băuturi alcoolice, tutun și băuturi energizante.

Consolidarea siguranței copiilor presupune un efort colectiv.

