FOTO: Peste 40 de lucrări de artă realizate la ediția 2018 a Taberei Internaţionale de Artă „Inocenţiu Micu Klein” Blaj

Peste 40 de lucrări de artă au fost realizate la ediția din acest an a Taberei Internaţionale de Artă „Inocenţiu Micu Klein” Blaj, organizată în mod tradițional de Primăria Blaj. Ediția a XXII-a a manifestării culturale, la care au participat 22 de pictori și trei sculptori din România, Germania, Republica Moldova și Grecia, a beneficiat și de sprijinul companiei Jidvei. În acest sens, pentru prima dată în istoria taberei, au fost organizate două expoziții cu lucrările realizate în cele două săptămâni ale evenimentului, una la Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj și o alta la castelul „Bethlen-Haller” de la Cetatea de Baltă.

O analiză a lucrărilor din acest an, create la Tabăra Internaţională de Artă „Inocenţiu Micu Klein” Blaj, o face, ca de fiecare dată, conf. dr. Cornel Tatai-Baltă, istoric și critic de artă: „Și această ediție poate fi pusă sub semnul sacrului și al profanului, pentru că și de această dată au fost abordate teme sacre și teme profane. Tehnicile sunt diverse, manierele sunt diverse, de la artă figurative, destul de vizibilă, până la artă abstractă. Aceste lucrări dovedesc seriozitatea artiștilor prezenți la această ediție a taberei; unii au adus de acasă lucrări elaborate, dar au și creat aici alte opere frumoase. În acest sens, am avut ocazia să văd cu câtă seriozitate au abordat diferitele teme, care s-au deschis prin organizarea taberei și la Jidvei și Cetatea de Baltă: au avut ocazia să picteze castelul, bisericuța veche sau peisajele din zona Târnavei Mici. Eu cred că este o expoziție reușită și mă bucur că, spre deosebire de alte tabere de acest gen, la Blaj nu există ani de pauză.”

Și pictorul Horea Cucerzan, directorul Taberei de Artă „Ioan Inochentie Micu Klein” Blaj, a vorbit despre ediția ce tocmai s-a încheiat: „Și în acest an lucrările sunt convingătoare și incitante, mai ales că majoritatea au fost realizate în natură. Am avut două categorii importante de artiști, pictori și sculptori, iar fiecare dintre aceștia fac atât grafică, cât și alte tipuri de artă. Le mulțumesc pentru lucrările pe care le-au făcut în acest an; avem și două sculpturi mari, care sunt foarte greu de transportat. Mulți pictori s-au depășit și în acest an, prin concept, prin compoziție și prin culoare și sunt convins că avem lucrări care vor fi foarte apreciate peste ani, pentru că timpul este cel care va dovedi dacă lucrările sunt capodopere sau mediocre, însă eu știu că fiecare artist care vine aici se respectă profesional și dă tot ceea ce e mai bun în această tabără.”

O parte dintre lucrările realizate în acest an vor putea fi văzute până în luna octombrie la Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj, așa cum ne-a declarat directorul instituției, Simona Frâncu: „19 lucrări vor rămîne la Jidvei, pentru că aici artiștii participanți au avut ocazia, timp de trei zile, să lucreze și vreau să mulțumesc companiei Jidvei România pentru sprijinul acordat ediției din acest an. Restul lucrărilor vor putea fi vizionate la muzeul nostru. Fiecare artist a donat taberei cîte două opere de artă, am avut și pictori care nu au putut participa la tabără, dar care au trimis lucrări pentru secţia de artă contemporană a muzeului din Blaj.”

Inaugurată în anul 1997, Tabăra Internaţională de Artă „Inocenţiu Micu Klein” Blaj s-a desfășurat neîntrerupt, în organizarea Primăriei și Consiliului Local Blaj. În fiecare an, artiştii participanţi, care au cazare şi masă asigurată de municipalitate, donează secţiei de artă contemporană din cadrul Muzeului de Istorie „Augustin Bunea” Blaj câte două lucrări. Până acum s-au adunat peste 820 de opere de artă, din diverse domenii ale artei: pictură, sculptură, grafică, artă decorativă și tapiserie.