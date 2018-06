FOTO. Peste 100 de persoane, la inaugurarea și slujba de sfințire a noului sediu PSD Cugir

Peste 100 de personae au luat parte joi, 31 mai 2018, la slujba de sfințire și inaugurare a noului sediu PSD Cugir, locație situată pe strada ”21 Decembrie 1989”, vis a vis de Piața de sus a orașului, (în clădirea administrativă a Societății Cooperativă Meșteșugărească ”Șurianu”).

Alaturi de membrii ai Biroului orășenesc Cugir al PSD, la eveniment au luat parte și reprezentanții Comitetului Executiv al PSD Alba, în frunte cu deputatul Ioan Dârzu – președintele organizației social democraților din județ. Inaugurarea noului sediu PSD a reconfirmat interesul conducerii organizației din Cugir pentru desfășurarea activității de partid într-un spațiu modern, care să dispună de condiții de funcționare deosebite și care să fie mai accesibil și la îndemână pentru toți membrii și simpatizanții partidului.

,,Am dorit să finalizăm acest proiect, pentru că am vrut ca membrii și simpatizanții noștri, atunci când vin la PSD, să fie primiți în condiții cilivizate, să fie tratați cu respect. Le mulțumesc colegilor din conducerea locală a organizației, care mi-au fost alături, colegilor de la partid, care m-au susținut și m-au ajutat, și nu în ultimul rând domnului vicepreședinte al Comitetului Executiv Județean, Cornel Murg (fost președinte al PSD Cugir) pentru sprijinul acordat în realizarea acestui demers”, le-a spus celor prezenți, președintele Mircea Trifan. La rândul lor, Cornel Murg și Ioan Dârzu, au felicitat organizația din Cugir pentru această importantă realizare și le-a transmis faptul că, de comun acord au hotărât ca ședința Comitetului Executiv Județean a PSD să aibă loc în ziua inaugurării noului sediu din Cugir, iar reprezentanții acestui forum județean de conducere a PSD să participle la evenimentul pregătit de social – democrații din localitate. ,,Am venit la dumneavostră în oraș, însoțit de foarte mulți colegi, pentru a vă arăta respectul nostru, să vă spunem să continuați activitatea bună pe care o desfășurați, pentru că aveți o echipă puternică pe care o prețuim. Sper ca eforturile pe care le-au făcut membrii PSD din Cugir sa fie incununate de succes si le doresc din suflet ca in perioada urmatoare sa aiba parte de cat mai multe victorii ”, lea transmis președintele Ioan Dârzu.

