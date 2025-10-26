FOTO | Peste 100.000 de oameni la slujba de sfințire a Catedralei Naționale: Eveniment care marchează centenarul Patriarhiei Române
Peste 100.000 de oameni la slujba de sfințire a Catedralei Naționale
Pictura Catedralei Naționale este sfințită, duminică, 26 octombrie, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.
La slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale participă președintele Nicușor Dan, președintele Senatului, Mircea Abrudean, premierul Ilie Bolojan, alături de demnitari și oficialități, precum și invitați din străinătate.
Evenimentul, la care iau parte peste o sută de mii de oameni, marchează Centenarul Patriarhiei Române. În 2025 se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.
Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale a începe la ora 10.30 și va dura până la ora 12.30.
În timpul Sfintei Liturghii și al slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale în interiorul edificiului vor avea acces numai invitații oficiali, în număr de 2.500, iar pe esplanada din fața Catedralei vor asista la slujbă numai grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, în număr de peste 8.000 de persoane, care vor putea urmări slujba pe ecranele special montate în proximitatea treptelor de acces.
Ceilalți credincioși prezenți, atât din București, cât și din alte localități, vor putea urmări slujba din spațiul situat vizavi, în exteriorul ansamblului (gardului) Catedralei Naționale, pe alte ecrane montate pentru vizionarea slujbei.
După încheierea slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale (la ora 12.30), accesul credincioșilor pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat, începând mai întâi cu invitații oficiali din interiorul Catedralei și continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spațiul piațetei (esplanadei) Catedralei.
Credincioșii care se vor afla în exteriorul gardului Catedralei Naționale vor avea acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de duminică numai după ora 20.00, când se estimează că invitații oficiali și grupurile organizate din eparhii vor încheia trecerea prin Sfântul Altar.
Credincioșii ortodocși pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele următoare, 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie, inclusiv pe timpul nopții, sfântul lăcaș urmând a fi deschis non-stop până în ultima zi a lunii octombrie.
Slujba de așezare a pietrei de temelie și a sfințirii locului destinat construirii Catedralei Naționale pe terenul din Calea 13 Septembrie a avut loc în 29 noiembrie 2007, fiind oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, cel de-al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, la sfârșitul anului 2010 începând lucrările de construcție a Catedralei Mântuirii Neamului.
Sfințirea altarului Catedralei Naționale a avut loc în 25 noiembrie 2018, Anul Centenar al Marii Uniri. În piciorul Sfintei Mese este așezată lista cu peste 350.000 de nume ale eroilor români cunoscuți și fragmente din moaștele Sfinților Martiri Brâncoveni și ale Mucenicilor de la Niculițel.
foto: Trinitas TV
