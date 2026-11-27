Aiudul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Pe 4 decembrie 2026 se deschide Târgul de Crăciun

Municipiul Aiud va intra oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă vineri, 4 decembrie 2026, odată cu aprinderea iluminatului festiv și deschiderea Târgului de Crăciun.

Evenimentul marchează începutul unei perioade dedicate bucuriei, întâlnirilor și activităților specifice sărbătorilor de iarnă, pregătite pentru locuitorii municipiului, dar și pentru cei care aleg să viziteze Aiudul în această perioadă.

Deschiderea târgului va aduce momente speciale pentru cei mici. Moș Crăciun va sosi cu daruri, patinoarul își va deschide porțile, iar copiii de la unitățile de învățământ aiudene vor oferi publicului un spectacol pregătit special pentru această ocazie.

Pe parcursul următoarelor săptămâni, vizitatorii vor putea descoperi surprize și atracții pregătite pentru toate vârstele, într-o atmosferă de sărbătoare.

Programul complet al evenimentelor organizate cu prilejul Târgului de Crăciun va fi făcut public la sfârșitul acestei săptămâni pe pagina de Facebook a instituției.

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