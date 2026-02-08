FOTO | Performanțe deosebite ale atleților veterani din Alba la o competiție națională

În perioada 7 – 8 februarie 2026 a avut loc la București Campionatul Național de atletism in sală Masters, destinat veteranilor. Județul Alba a fost reprezentat de 8 atleți, care au avut o evoluție foarte bună. Felicitări tuturor și succes în noile competiții. Anul competițional este doar la început.

Iată și rezultatele acestora

Racz Endre M55 – CS UNIREA Alba Iulia

60 – locul 3 – 8”62

* Înălțime – locul 1 – 1m,25 cm

* 200 – 30”43

* Lucian Tatu M45 – CS UNIREA Alba Iulia

* 60 – locul 2 – 7”86

* 200 – locul 3 – 28”47

* Aurelian Zăgrean M45 – Atletic Club MICA ROMĂ Blaj

* 3000 – locul 2 – 10’32”36

* Călin Morar M40 – CS Orășenesc Cugir

* 800 – locul 1 – 2’14”65

* 1500 – locul 2 – 4’35”19

* 400 – locul 2 – 58”21

* Vasile Hârjoc M75 – CS Orășenesc Cugir

* 3000 – locul 1 – 13’33”49

* 1500 – locul 1 – 6’13”77

* Ilie Cioca M80 – CSM UNIREA Alba Iulia

* 800. – locul 1 – 3’27”77 – RN

* 1500 – locul 1 – 6’55”66

* Violeta Cârpaci F40 – CS UNIREA Alba Iulia

* 1500 – locul 1 – 6’12”94

* 3000 – locul 1 – 12’55”19

* Ovidiu Virgil Hulea M60 – CSM UNIREA Alba Iulia

* 60 – locul 1 – 8”54

* Lungime – locul 1 – 4,90m

* 200 – locul – 1 – 29”42

sursa: Ovidiu Hulea / Facebook

