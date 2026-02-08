Sport

FOTO | Performanțe deosebite ale atleților veterani din Alba la o competiție națională

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

În perioada 7 – 8 februarie 2026 a avut loc la București Campionatul Național de atletism in sală Masters, destinat veteranilor. Județul Alba a fost reprezentat de 8 atleți, care au avut o evoluție foarte bună. Felicitări tuturor și succes în noile competiții. Anul competițional este doar la început.

Iată și rezultatele acestora

Racz Endre M55 – CS UNIREA Alba Iulia
60 – locul 3 – 8”62
* Înălțime – locul 1 – 1m,25 cm
* 200 – 30”43
* Lucian Tatu M45 – CS UNIREA Alba Iulia
* 60 – locul 2 – 7”86
* 200 – locul 3 – 28”47
* Aurelian Zăgrean M45 – Atletic Club MICA ROMĂ Blaj
* 3000 – locul 2 – 10’32”36
* Călin Morar M40 – CS Orășenesc Cugir
* 800 – locul 1 – 2’14”65
* 1500 – locul 2 – 4’35”19
* 400 – locul 2 – 58”21
* Vasile Hârjoc M75 – CS Orășenesc Cugir
* 3000 – locul 1 – 13’33”49
* 1500 – locul 1 – 6’13”77
* Ilie Cioca M80 – CSM UNIREA Alba Iulia
* 800. – locul 1 – 3’27”77 – RN
* 1500 – locul 1 – 6’55”66
* Violeta Cârpaci F40 – CS UNIREA Alba Iulia
* 1500 – locul 1 – 6’12”94
* 3000 – locul 1 – 12’55”19
* Ovidiu Virgil Hulea M60 – CSM UNIREA Alba Iulia
* 60 – locul 1 – 8”54
* Lungime – locul 1 – 4,90m
* 200 – locul – 1 – 29”42

sursa: Ovidiu Hulea / Facebook

