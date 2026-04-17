FOTO | Performanță remarcabilă pentru două eleve de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” din Bistra: Premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Socio-Umane
Două eleve ale Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” din Bistra au obținut un rezultat remarcabil la etapa națională a Olimpiadei de Socio-Umane, desfășurată la Iași.
Elevele Haiduc Dalina și Ihut Marcela au obținut Premiul Special la disciplina Educație socială.
Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra se mândrește cu rezultatul deosebit obținut de elevele Haiduc Dalina și Ihut Marcela, care au participat la Olimpiada de Socio-Umane – etapa națională, desfășurată la Iași.
Prin implicare, perseverență și seriozitate, acestea au fost răsplătite cu Premiul Special la disciplina Educație socială, confirmând valoarea și potențialul lor.
Educația construiește viitorul, iar voi sunteți un exemplu!”, se arată într-un mesaj publicat de Școala Gimnazială ,,Nicodim Ganea” Bistra.
